Večeras stižu padavine i zahlađenje, a u danima do nedjelje…

Federalni hidrometeorološki zavoda za danas je u Bosni su najavio pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno će pasti kiša. Prije podne sunčano u Hercegovini gdje se prognozira naoblačenje u poslijepodnevnim satima.

Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni.

U Sarajevu će biti djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini preobladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama će biti i dugotrajne magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni,piše Depo

U subotu u većem dijelu Bosne će preovladavati magla i niska naoblaka. U Hercegovini i na planinama sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni.

