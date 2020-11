Mađarska ide u lockdown, uvodi policijski sat

Orban je rekao kako će se sportski događaji odvijati bez publike, a sva okupljanja bit će zabranjena, javlja Reuters.

Osnovne škole i vrtići će i dalje normalno raditi, ali će se učitelji i zdravstveni djelatnici redovito testirati svaki tjedan.

Policijski sat trajat će od osam navečer do pet ujutro

Policijski sat, koji je do sada počinjao u ponoć, po novome će trajati od osam navečer do pet sati ujutro. Hoteli će od sada primati samo poslovne ljude, ali ne turiste.Obiteljska događanja bit će ograničena na 10 ljudi, a pogrebi na 50. Kina, kazališta i teretane se zatvaraju.

Nove mjere su potrebne kako zdravstveni sustav ne bi došao do pucanja

Nove mjere će trajati 30 dana, ali se mogu i produljiti ukoliko bude potrebno. Orban je dodao kako su nove mjere potrebne jer se mađarske bolnice, ako se koronavirus nastavi širiti sadašnjom brzinom, neće moći nositi s tim teretom,piše Index

Mađarska je u ponedjeljak zabilježila 5152 nova slučaja zaraze, čime je sveukupan broj slučajeva zaraze narastao na 114.778 i 55 smrtnih slučajeva. Do sada je u Mađarskoj od covida-19 umrlo 2493 ljudi.

