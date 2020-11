Joe Biden prije dvije decenije: Nema načina da se BiH podijeli

U to vrijeme je bez imalo rezerve tražio da se sve učini za očuvanje jedinstvene i multietničke Bosne i Hercegovine.

U Intervjuu za Televiziju BiH koji je radila novinaraka Envera Selimović 1999. godine, Biden je govorio je o tome šta je trebalo a šta nije učinjeno po pitanju rata, o Slobodanu Miloševiću, Harisu Silajdžiću i Aliji Izetbegoviću te o Billu Clintonu i njegovoj doktrini.

Kada se spomene BiH, Biden je kazao da prvo pomisli da je to prelijepa zemlja, puna nadarenih ljudi, koje je zadesila velika nesreća.

Smatra da je ono što se dešavalo s Miloševićem 1989. godine predstavljalo ponavljanje obrasca mržnje i zaraze koja se koristi kao politički govor te da se iz tog razloga tako strastveno zalagao za BiH.

Smatrao je da je najveće pitanje u vezi američke vanjske politike hoće li biti internacionalisti ili će ostati izolirani.

“U Evropi postoje pametni i divni ljudi, ali smatram da Evropa nije dosegla tačku političke zrelosti, odnosno da nisu u stanju riješiti svoje probleme bez vanjskih utjecaja, poput SAD-a”, tvrdio je tada Biden.

Da su se SAD u nekom slučaju izolirale od slučaja u BiH, kazao je Biden, taj problem nikada ne bi bio riješen.

Govoreći o korištenju sile SAD-a kao najjače super-sile na svijetu, Biden je tada kazao da oni nisu imali ni teritorijalne ni ekonomske ni političke interese na Balkanu.

“U slučaju Kosova smo rekli, to je to. Bombardirat ćemo ovo mjesto, hajde da to riješimo. A razlog zašto smo to uradili je jer niko drugi nije htio reagovati. To je bio haos!”, kazao je Biden.

Smatra da je Amerika pravila greške, ali da su to greške napravljene ‘od srca’, ali ne iz pohlepe ili želje za dominacijom.

Da tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton nije djelovao, dodao je Biden, neuspjeh bi bio zagarantiran.

“BiH ima još puno toga da prođe. Dayton još nije potpuno implementiran, ali bar ste sigurni da vaša majka ili otac neće biti ubijeni. Kada izađete s posla u kafić u Sarajevu, sigurni ste da vas neće upucati snajper s brda. Ponekad mjerimo uspjeh na način koji nije realističan”, kazao je tada.

Prisjetio se sastanka sa Miloševićem u Beogradu, kada je odbio naći s njim pred medijima ili po danu, jer mu nije htio dati legitimitet.

“U pola razgovora sam mu kazao da mislim da je ‘vražiji ratni zločinac’ i da mu treba biti suđeno. U tom trenutku je u sobu ušao Karadžić, za kojeg je Milošević tvrdio da nad njim nema kontrolu. I bilo je vrlo jasno, a to sam i rekao našem predsjedniku Clintonu, da je naša politika u vezi BiH pogrešna. Embargo na naoružanje samo utvrđuje prednost koju imaju Srbi i moramo koristiti zračne snage da spriječimo vojsku Jugoslavije da prelaze Drinu”, prisjetio se tada Biden.

Također je naglašavao da je bio jedini koji je predsjednika Clintona savjetovao da intervenira, dok su mu svi ostali, uključujući Republikance i Evropu, govorili da se ne miješa te da je Clinton, nakon što je utvrdio šta se dešava, slijedio instinkt.

“Možemo reći da je bio spor, ali je i protiv mišljenja javnog mnijenja u Americi, kazao da će upotrijebiti američku silu. Da se to nije desilo, mislite li da bi ijedan evropski vojnik otišao u Bosnu ili na Kosovo”, istakao je Biden.

Da je Milošević uspio, Biden je tada utvrdio, da bi sudbina Evrope bila zapečaćena za još jednu deceniju.

“Clintonova ostavština je u BiH i Kosovu, jer nije dozvolio genocidno ponašanje u SAD-u i u svijetu”, rekao je Biden.

Govoreći o Daytonskom sporazumu, Biden je kazao da se rat morao završiti, kako bi se zemlja počela obnavljati.

“Ali prvi put od kako je potpisan Daytonski sporazum, lideri u BiH počinju shvatiti da nema budućnosti u Zagrebu i Beogradu. Budućnost je u BiH”, rekao je prije 20 godina Biden.

Dodao je da Milorad Dodik, tadašnji premijer Republike Srpske, ne radi dovoljno na povratku Bošnjaka i Hrvata u taj bh. entitet.

“Nema načina da se BiH podijeli, a da ne bude učinjen presedan da se definicija pripadnosti narodu bazira samo na nacionalnostima”, istakao je tadašnji senator Joe Biden.

Za tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana, kazao je da nije koristan igrač, da Harisa Silajdžića smatra bliskim ličnim prijateljem, dok je za Aliju Izetbegovića kazao da ga dugo poznaje, ali da mora biti energičniji u održavanju bošnjačkog dijela obaveza, prenosi N1.

