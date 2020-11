Kako je jedan elektorski glas iz Nebraske postao ključan za pobjedu

Naime, Nebraska je jedna od samo dvije savezne države, druga je Mejn, koji dijeli broj elektorskih glasova. Ima ukupno pet elektora, te su četiri glasa pripala Donaldu Trampu.

Baš taj glas bi mogao da bude presuđujući, a još se čeka da zvanično šest država objavi rezultate. To su Nevada, Arizona, Aljaska, Pensilvanija, Sjeverna Karolina i Džordžija.

Međutim, ukoliko uzmememo u obzir da su brojni mediji već pripisali Arizonu Bajdenu, to znači da je on skupio 264 elektorska glasa. S obzirom na to da je tamo prebrojano 86 odsto glasova, CNN je među rijetkima koji još nije “zaplavio” Arizonu iako je Bajden sve vrijeme u vođstvu.

Ukoliko Bajden osvoji Nevadu, odnosno njenih šest elektora, znači da će skupiti tačno 270 glasova što mu donosi pobjedu. Sve zahvaljujući jednom glasu iz Nebraske.

Ukoliko Tramp bude taj koji osvoji sve ostale države Pensilvaniju, Sjevernu Karolinu, Džordžiju i Aljasku, obezbijediće 268 glasova,pišu Nezavisne

Da je dobio i taj jedan glas iz Nebraske bilo bi izjednačeno i ishod predsjedničkih izbora bio bi prepušten članovima Predstavničkog doma.

