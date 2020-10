Na Kovačima obilježena 17. godišnjica smrti Alije Izetbegovića

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe, danas je na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena 17. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Cvijeće su položile brojne delegacije državnog, federalnog i nižih nivoa vlasti u BiH, predstavnici diplomatskog kora, boračkih udruženja, članovi Stranke demokratske akcije (SDA) i drugi.

Tokom programa obilježavanja godišnjice njegove smrti, poručeno je da je Izetbegović prije svega bio dobar čovjek, mislilac, pisac, humanista, državnik te da je i danas uzor mnogima u BiH i u svijetu.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo istakao je da je rahmetli Alija Izetbegović svojim djelom i političkim djelovanjem svima pokazao kako se voli i gradi Bosna i Hercegovina.

“Rahmetli predsjednik je bio neko ko ima sigurno apsolutno najveće zasluge za opstanak Bosne i Hercegovine ovakvu kakvu danas imamo, države koja je u to vrijeme, u vrijeme njegovog političkog rada i djelovanja sasvim sigurno bila određena da nestane s obzirom da je bila napadnuta različitim nacionalizmima i sa istoka i sa zapada i to je jednostavno nešto što je u tom periodu trebalo da se desi. Trebalo je tada naći nekoga ko će narod BiH povest u smjeru održanja same BiH. Rahmetli Aliju je Bog dragi dao. Rahmetli predsjednik je svojim djelom pokazao kako se voli, brani i gradi država BiH”, kazao je Koldžo te dodao:

“Ali, i dan danas mi se čini da njegova pamet, smirenost sabur, znanje, volja i ljubav koju je pokazivao u gradnji države BiH, nešto što, koliko god ih imali u današnjoj politici, uvijek nedostaju. Osjetimo taj manjak i nekako mi se čini da nam uvijek nedostaje te njegove mudrosti i u današnje vrijeme, pogotovo kada su svi ti nacionalizmi otvoreno propagirani od onih koji ni dan danas nisu prihvatili činjenicu da država BiH opstaje kao državna zajednica”, rekao je Koldžo.

Alija Izetbegović bio je prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant Armije RBiH tokom agresije na BiH. Rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu. Sahranjen je na šehidskom mezarju “Kovači” u Sarajevu.

Odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Kao pravni savjetnik, radio je u više sarajevskih preduzeća. Zbog svojih političkih opredjeljenja i djelovanja dva puta je zatvaran i osuđivan. U poznatom, politički montiranom, “Sarajevskom procesu”, kao prvooptuženi u grupi od trinaest muslimanskih intelektualaca, osuđen je na 14 godina zatvora.

Pokrenuo je formiranje Stranke demokratske akcije i na prvoj osnivačkoj skupštini SDA, 25. maja 1990. godine, postao njen prvi predsjednik. Nakon pobjede SDA na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima, 1990. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH.

Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora, 1996. godine, izabran je za člana, a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Poslije deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva BiH, iz zdravstvenih razloga, 2000. godine, podnio je ostavku na mjesto člana Predsjedništva BiH. Autor je većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga koje su prevedene na više svjetskih jezika.

