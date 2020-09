“Muškarci ne vole ljubomorne žene” – 10 stvari koje žene rade, a muškarce nerviraju

Bez obzira koliko muškarci voljeli svoje partnerke i koliko god im se one činile savršenima, postoje neke stvari koje muškarce nerviraju kod žena. Pitali smo muškarce koje su to stvari koje ih najviše nerviraju i dobili smo zanimljive odgovore.

1. Kada izigravaju svetice. Mnoge žene ne žele da priznaju da su u prošlosti švrljale i imale više od pet veza. Čast izuzetcima, naravno da postoje one koje su dobre i nevine, ali ostale ne bi trebale da se srame svoje prošlosti. U redu je da se slobodno zabavljaju i eksperimentišu i treba da nađu muškarca koji će to da cijeni kod njih.

2. Kada kritikuju druge žene. Nekim ženama je jako teško da udijele kompliment drugoj ženi pa odmjeravaju druge žene od glave do pete kako bi im našle neku manu. Bilo da se radi o odjevanju, frizuri ili fizičkom izgledu. Naravno, postoje i one žene koje primjete kada je druga žena lijepo i uredno obučena, ali često ne žele svom partneru da odvraćaju pažnju od sebe time što će da pohvale konkurenciju. Treba da znate da muškarci primjete svaku zgodnu ženu svidjelo se to vama ili ne.

3. Kada su ljubomorne. Spominjanje drugog ženskog imena u prisustvu vaše lješe polovine može da izazove ljutnju i bijes koji može da traje danima i sedmicama. Žene uvijek sve preispituju naročito partnerovu vjernost. Žene treba da izbjegavaju situacije gdje zbog njihove nesigurnosti partner ispašta, naročito ako je sumnja neopravdana.

4. Kada pita “Očemu razmišljaš” Ovo je tipično pitanje u kojem žene žele da preispitaju osjećanja svog partnera. na ovo pitanje se nastavlja niz pitanja u kojima one žele da saznaju da li je njihov partner zaista njihova srodna duša. Muškarci se u ovakvim situacijama često nađu stjerani u ćošak jer se plaši da njegov odgovor neće biti pogrešan.

5. Potreba za pažnjom. Mnoge žene imaju potrebu da ih njihov partner mazi, grli, ljubi i govori im kako su baš one nešto najbolje što im se desilo u životu. One traže da im partner bude emocionalna i mentalna podrška, a ovakvu podršku uglavnom traže žene koje imače pokazuju da su nezavisne i samostalne.

6. Nepotrebno pričanje. Muškarci ponekad ne smiju ni da pitaju svoju partnerku kako je provela daj jer će ona da se nadoveže i najmanje pola sata će da priča o tome. Mnoge žene vole previše da pričaju i kada se to ne traži od njih i ne znaju da prestanu. Muškarce zanima kako ste provele dan, ali ne morate da im ispričate vaki detalj.

7. Pretjerana emotivnost. Mnogi muškarci ne znaju da se ponašaju kada je žena previše emotivna. Ako je neka opravdana situacija on će da se trudi svoju partnerku da utješi, ali ako je u pitanju neka glupost njega stvarno nije briga za to.

8. zadiranje u privatni prostor. Žene imaju potrebu da paze svog partnera, da prisvajaju njegove stvari i ono najgore da ga mijenjaju. Žene postavite se u njihovu situaciju i razmislite kako bi se vi osjećale da vaš partner želi da promjenite nešto na sebi, a šta radite cijeli život.

9. Kupovina. Muškarci ne vole da idu u šoping sa ženama i to je nešto što žene treba da imaju na umu. Oni ne vole da provodie sate u prodavnicama dok vi probavate po nekoliko odjevnih kombinacija i stalno ga pitate za mišljenje,piše Infpult

10. Koriste seks kao oružje. Kako bi pokazale svoju nadmoć nad muškarcima žene koriste njihovu najslabiju tačku, a to je seks. To jeste dobra taktika,ali ne morate stalno da je koristite

