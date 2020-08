Nema šta se ne kontrolira, a evo kakve su inspektori kazne izrekli u Sarajevu tokom vikenda

Proteklog vikenda na području Kantona Sarajevo izvršen je 51 inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima, pekarama i trgovinama zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP).

Kako je navedeno, nadzor je proveden uz asistenciju pripadnika Jedinice za podršku kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Kontrolisani su broj ljudi u objektima, da li se poštuje fizička distanca, korištenje nargile, nošenje zaštitnih maski i da li se koriste dezinfekciona sredstva. Nepravilnosti su uočene i sankcionisane.

U provedenim postupcima inspekcijskog nadzora su utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u devet objekata u pogledu donesenih preporuka i naredbi što je u suprotnosti sa sadržajem odredbi člana 3. Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, te su s tim u vezi izdati prekršajni nalozi za devet subjekata nadzora u ukupnom iznosu od 18.000 KM. Utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti odnose se na nepridržavanje distance među gostima, nekorištenje jednokratnih crijeva pri konzumiranju nargile, konzumiranje nargile u unutrašnjosti objekata ili nenošenje zaštitnih maski – ukazali su iz KUIP-a.

Privredne subjekte su podsjetili da moraju poštovati naredbu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih boleste, kao i preporuke kriznih štabova. Upozorili su da su sankcije za nepoštivanje propisa od tri hiljade do deset hiljada KM za pravna lica, od 500 do dvije hiljade KM za odgovornu osobu u pravnom licu, ze za fizička lica koja obavljaju registrovanu djelatnost od dvije hiljade do osam hiljada KM. Fizičkim licima je moguće izreći sankciju od 100 do dvije hiljade KM.

Direktor KUIP-a Fahir Halilović je pozvao građane da poštuju mjere, da izbjegavaju masovna okupljanja, te da na taj način, kako je naveo, izraze individualnu i kolektivnu odgovornost.

Tokom Sarajevo Film Festivala (SFF) kontrole će biti pojačane.

Napominjemo da ćemo u vrijeme održavanja manifestacije SFF-a, čijem menadžmentu se zahvaljujemo na odgovorno donijetoj odluci online implementacije, svakodnevno vršiti pojačane inspekcijske nadzore a sve sa ciljem da subjekti nadzora u ovim uslovima posluju u okvirima zakona – istaknuto je.

Halilović je napomenuo da zbog, kako je naglasio, potkapacitiranosti inspektora u sanitarnoj inspekciji donio rješenja za inspektore iz drugih oblasti da vrše inepkcijske nadzora iz sanitarne oblasti.

Istina je da to usporava rad drugih inspekcija, ali je ovakva odluka morala biti donijeta u odnosu na prioritetnu programsku orijentaciju KUIP KS u pogledu zaštite i poboljšanja zdravlja stanovništva u Kantonu Sarajevo. Osim preraspoređivanja inspektora, donio sam i odluku o preraspodjeli radnog vremena, tako da inspektori rade i u prvoj i u drugoj smjeni, vrlo često do iza ponoći, kao i u dane vikenda – dodao je.

Od 16. marta do 16. augusta sanitarni inspektori su izvršili ukupno 7.707 inspekcijskih nadzora, donijeto je ukupno 775 rješenja kojim su naložene mjere otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, izdata su 152 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 262.595 KM i donijeto je 2.977 rješenja o samoizolaciji osoba koje su imale kontakte sa pozitivnim na koronavirus,prenosi Depo

Bez imalo skromnosti, smatram da su ovako impresivne statistike efektivnosti rezultat pravog i efikasnog pristupa u obavljanju inspekcijskih nadzora – zaključio je direktor KUIP-a Fahir Halilović.

