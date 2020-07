SARAJEVSKI IMAM MUHAMED VELIĆ NAKON PRVE MOLITVE U AJA SOFIJI: “Sami sebi ponekad omču stavljamo

Muhamed ef. Velić, imam džamije Ferhadije u Sarajevu, poznati autor, publicista i analitičar vjersko-kulturne i društveno-političke zbilje, objavio je na svom Facebook profilu stav u vezi sa prvim džuma-namazom u Aja Sofiji u Turskoj. Njegov status na Facebooku prenosimo u cijelosti.Isto tako, mač sultana Mehmeda el-Fatiha, kojeg je držao prvi čovjek Uprave za vjerske poslove (Dijaneta) u Turskoj u toku današnje hutbe, mislim da mu nije tu mjesto bilo. Njemu je mjesto u muzeju ili u kasarni, a na sceni i javno treba da budu pokazane sve one velike duhovne, kulturne i naučne vrijednosti koje su osmansku državu i činile velikom, a posebno islamsku civilizaciju. Uporno se borimo i suprotstavljamo spočitavanje islamu kao religiji mača, a sami sebi nekada tu omču i prerogative stavljamo. Okitimo se duhovnošću, znanjem i obrazovanjem, vjerom, naukom i (novim) idejama, to istaknimo u prvi plan i to je istinsko i dugoročno “oružje” i zaštita,piše Slobodnabosna

Ne može čovjek a da ne osjeti ushićenje kada vidi na hiljade i hiljade vjernika koji hrle Božijoj kući da Ga štuju i da… Gepostet von Muhamed Velic am Freitag, 24. Juli 2020

