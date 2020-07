Obilježavanje 25. godišnjice genocida: Motoristi razvili “Cvijet Srebrenice“ u Sarajevu i uputili se za Potočare

Motoristi su se i ove godine, deveti put zaredom, okupili i krenuli na put od Bihaća do Memorijalnog centra Potočari kako bi odali počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon što su u četvrtak prešli put od Bihaća do glavnog bh. grada, danas su na platou ispred BBI centra razvili “Cvijet Srebrenice“, te položili cvijeće na Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, a potom krenuli prema Memorijalnom centru, prenosi Anadolu Agency (AA).

Enver Sulić, jedan od organizatora Moto-maratona za Srebrenicu kazao je da su ove godine okolnosti organizacije nešto drugačije zbog specifičnih epidemiloških mjera zbog pandemije koronavirusa. No uprkos brojnim problemima uspjeli su organizovati maraton i na taj način odati počast žrtvama genocida i skrenuti pažnju na dešavanja u Srebrenici iz jula 1995. godine.

“Postavili smo ovdje jedan veliki ‘Srebrenički cvijet’ koji smo uradili našom idejom, uz pomoć naših prijatelja, koji su nam dali platno od čega smo mi to skrojili“, rekao je Sulić i dodao da i na taj način žele poslati još jaču poruku nego prethodnih godina.

Ove godine je za razliku od ranijih nešto manje učesnika moto-maratona, njih oko 300, a razlog je složena situacija u Evropi sa pandemijom koronavirusa, zbog čega mnogi nisu mogli doputovati u BiH.

“Ima ljudi koji su došli izvana, uspjeli su na neki način proći. Jako puno motorista je otkazalo. Evo recimo Slovenija ima taj zakon karantina po povratku u njihovu zemlju. Iz tog razloga ljudi su odustali od vožnje u Srebrenicu. Bez obzira na ovu situaciju uspjeli smo to organizovati. Ljudi su došli u velikom broju da učestvuju u ovogodišnjem moto-maratonu. Naravno, jako otežano zbog same situacije, moramo se pridržavati svih epidemioloških uputstava, svih trenutnih zakona koji vladaju o javnom okupljanju kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj“, pojasnio je Sulić.

Cilj motorista je kao i uvijek da svojim pohodom u Srebrenicu pošalju snažnu poruku i ukažu na genocid, koji se tamo desio prije 25 godina.

“Jedna iskrena poruka svih učesnika moto-maratona je da se skrene pažnja svima kod nas u cijeloj državi, Evropi, pa i svijetu na to šta se tamo desilo i da skrenemo pažnju da se to ne smije zaboraviti i da se to ne smije nikada nikome ponoviti. I još jedan jako bitna stvar i ideja moto-maratona je da to prenesemo na mlađe generacije. Svi znamo da je svake godine sve manji broj ukopa ili dženaza u Srebrenici. Doći će vrijeme kada sve žrtve budu našle svoj smiraj u Potočarima. U tom periodu će vjerovatno biti manji broj rodbine i svih koji dolaze na dženazu. Mi ovim projektom, ovim moto-maratonom želimo da prenesemo ovo na mlađe generacije. Mi dok trajemo da traje i maraton, da prenesemo na mlađe da oni nastave, da odlazimo u Potočare svake godine u ovo vrijeme i odamo počast“, zaključio je Sulić.

Pred polazak za Srebrenicu motoristi su iskoristili priliku i uručili donaciju Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka“

Ovogodišnji Moto-maraton za Srebrenicu krenuo je u četvrtak ujutru iz Bihaća uz poštivanje posebnim epidemioloških mjera, zbog čega je i broj učesnika limitiran na oko 300. Na putu prema Sarajevu pravili su pauze u u Ključu, Donjem Vakufu i Travniku. Po dolasku u glavni bh. grad uz poštivanje svih epidemioloških mjera napravili su kamp na Ilidži, gdje su prenoćili i u petak ujutru nastavili putovanje.

Nakon performansa ispred BBI centra i polaganja cvijeća na Spomenik ubijenoj djeci motoristi će se preko Olova uputiti u Kladanj, gdje će formirati grupe od po 50 osoba i tako krenuti dalje bez zaustavljanja do Potočara. Za razliku od prethodnih godina ove, zbog pandemije koronavirusa, neće biti zaustavljanja i odavanja počasti u Vlasenici, Konjević Polju i Bratuncu. Dolazak prve grupe motorista u Memorijalni centar Potočari planiran je u 17 sati, a nakon nje u vremenskom razmaku od dvadesetak minuta i ostalih grupa.

