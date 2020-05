Fikret Hodžić prvi put javno o aferi ‘Respiratori’: Ono kroz šta sam prošao posljednjih dana je gore od zatvora

“Jedina istina je da je mnogo toga objavljeno a da se nije služilo istinom. Novinarstvo je malo ostavljeno postrani jer se govorilo o stvarima koje su se ispostavljale netačnim, zbog kojih bi se možda trebali izvinuti. Gazdinstvo ‘Srebrena malina’ dobila je posao, a niko nije provjerio rješenje da vidi da nije gazdinstvo u pitanju nego d.o.o. a takva firma može uvoziti brojne stvari ako ispoštuje zakonske odredbe. Pisalo je malina zaradila 7, pa pet miliona pa 4 a to je puno puno manje nego što se nagađalo” istakao je, između otalog, Fikret Hodžić te dodao odakle u ovom slučaju njegova firma i nastavio:“Situacija je iznenadila sve nas, ‘Srebrena malina’ sarađuje sa brojnim koperantima od Srebrene maline direktno živi oko 90 familija, jedina istina je da je Srebrena malina jako puno kreditno zadužena, to je oko 700.000 KM i sav novac je uložen u grad odakle je Srebrena malina. Brojne firme su preorijentisale svoje djelatnosti u svijetu kako bi mogle opstati i u BiH je jako mnogo firmi. Ja sam razmišljao kako da iskoristim svoja broja poznanstva širom svijeta koja sam stekao. Kontaktirao sam neke ljude jer sam vidio da svi žele i traže respiratore. Razmišljao sam malo narcisoidno, želio sam biti ja taj koji ih je nabavio. Kada sam dobio ponudu, isprintao sam i nosio na mjesta gdje nose svi drugi, o tome gdje, ne mogu sada govoriti. Nikakvih namještenih talova nije bilo. Posao sam dobio jer samo sam ja u tom trenutku mogao ih nabaviti. Samo su mene imali. Ja sam nudio proizvod, onaj ko treba taj proizvod može uzeti ili odbiti, to je tržište, uzeli su ga jer su samo tu opciju imali. Pored respiratora nudili smo još i rukavice, maske i ne samo BiH nego i Kosovu”,prenosi Senzacija

