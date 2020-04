Fikret Hodžić:Ponosan na ono što je uradila “Srebrena malina”

Vlasnik firme “Srebrena malina” iz Srebrenice, TV voditelj Fikret Hodžić oglasio se na svom Instagram profilu povodom afere “Respiratori”. Podsjetimo, njegova firma, koja se bavi proizvodnjom malina, angažirana je za nabavku 100 kineskih respiratora za 10,5 miliona KM.

– Moje ime je Fikret Hodžić. Sin sam Ibrahima i majke Fikrete, žene koja, evo, već drugu noć provodi moleći Boga da oprosti onima koji joj zulum čine. Znate, moja majka je žena koja je prošle godine upravo u mjesecu ramazanu pravila iftar u Srebrenici, na mome gazdinstvu, Damiru Mašiću, mom prijatelju. Da stvar bude čudnija, nije samo on bio na tom iftaru, još je mnogo njih koji danas, čujem, pišu svašta o meni. Obećao sam bio sebi i onima oko mene da se neću više oglašavati o temi koja je ovih dana udarna vijest u našoj zemlji, ali gledajući ljude koji me istinske vole i njihovu bol, odlučio sam, ipak, još nešto reći – napisao je Hodžić. Prvo su rekli da nemam dozvolu za uvoz respiratora pa se, onda, desilo da imam. Onda su rekli da sam zaredio pet miliona, a evo, dok ovo pišem, stiže vijest da sam zaradio nešto manje od milion. Siguran sam da će ova cifra ići još dosta niže. Vjerujem, također, da će u danima koji dolaze, biti još mnogo laži i “dobro” spremljenih, plaćenih tekstova. Uspjeli su u tome, priznajem. Odlučni su, zapravo, da uništite ono što su neki započeli ‘92. Šteta je ogromna – naveo je on.

U svojoj objavi na Instagramu Hodžić poziva Tužilaštvo BiH da što prije počne raditi na slučaju “Srebrena malina” i da ispita svaki segment poslovanja od nastanka firme.

– Ja, kao vlasnik i odgovorno lice, spreman sam snositi posljedice za svaku neregularnost koju nalaže zakon. Na kraju, ponosan sam na ono što je uradila “Srebrena malina”. Mi možda za sedam dana nećemo moći dalje, ali ostaje istina da je ova kompanija iz sela Sućeska jedina koja je u regionu uspjela da za deset dana od dana uplate u BiH uveze 100 respiratora. Svi oni koji su iskoristili ovu situaciju za vlastitu promociju, poput, također mog prijatelja, Badnjevića, mogu mi se javiti i dostaviti po njihovim cijenama još 100 respiratora, jer imamo upit od jedne komšijske zemlje za prodaju pa će nam biti drago da ovoga puta zaradimo malo više nego u BiH i na taj način našu firmu spasimo od propadanja. Neka Bog čuva ovu zemlju, ljudima u njoj neka moja priča bude opomena da ne ruše tuđe snove i neka ja budem posljednji koji je iz ove zemlje morao otići da bi nekima drugima bilo komotno – napisao je Hodžić,piše Avaz

