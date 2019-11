Mladi za moderno obrazovanje: Novi ciklus Erasmus plusa, poziv i BiH da učestvuje

Budžet za novi ciklus Erasmus plus programa od 2021. do 2027. je 30 miliona evra što je duplo više u odnosu na prošli ciklus.

Za projekte iz BiH osigurano je od pola miliona do milion evra po projektu, a omogućeno je i udruživanje sa partnerima iz regiona i Evrope, prenosi RSE.

Erasmus plus program koji finansira Evropska unija za naredni šestogodišnji ciklus udvostručio je budžet u odnosu na prošli i to sa 15 na 30 miliona evra, čime se otvaraju veće mogućnosti za univerzitete, studente i akademsko osoblje da apliciraju za projekte. Ovo je izjavila u Banjaluci Aleksandra Vagner, šefica Kancelarije Evropske unije u Banjaluci, prilikom predstavljanja mogućnosti koje pruža novi ciklus Erasmus programa za Bosnu i Hercegovinu.

“Svake godine imamo sve više aplikacija iz Bosne i Hercegovine što pokazuje povećanu mobilnost i želju da se steknu nova iskustva i povećaju mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere. Prema statistikama raste mobilnost studenata, pa je tako za Bosnu i Hercegovinu od dvije hiljade u prošloj akademskoj godini, broj aplikacija porastao na tri hiljade u ovoj godini. Ipak, postoji potreba da se radi još više direktno sa studentima, da ih se informiše o važnosti i prednostima studiranja van granica zemlje”, istakla je Vagner

Mladi za moderno obrazovanje

Jedan od važnijih aspekata novog ciklusa Erasmus plus programa jeste mogućnost aplikacija Univerziteta i Fakulteta za finansiranje projekata jačanja kapaciteta kaže Suad Muhibić, direktor nacionalne Erasmus plus kancelarije u Bosni i Hercegovini.

“To se može uraditi kroz reforme nastavnih planova i programa, kroz poboljšanje saradnje sa privredom ili kroz poboljšanje upravljačkih struktura na Univerzitetima”, istakao je Muhibić.

On dodaje da je poziv za apliciranje za projekte otvoren do februara iduće godine, a vrijednost grantova iznosi od pola miliona do milion evra po projektu.

“Mi otprilike godišnje dobijamo oko osam projekata u oblasti izgradnje kapaciteta i takođe je veliki broj projekata koji daju stipendije našim studentima da studiraju van naše zemlje. Uglavnom svi projekti u kojima mi učestvujemo su regionalnog tipa u saradnji sa svim zemljama regiona i evropskim partnerskim institucijama. Dakle, postoje mnoge mogućnosti i mi želimo da ohrabrimo naše akademsko osoblje i studente da se uključe i iskoriste ovu priliku koja se nudi”, objasnio je Muhibić.

Zašto se RS boji Erasmusa?

Rektor Univerziteta u Banjaluci, Radoslav Gajanin istakao je da su do sada projekti iz Erasmus plus programa mnogo doprinijeli razvoju i napretku visokog obrazovanja u BiH, a posebno na Univerzitetu u Banjaluci.

“Nekoliko laboratorija i nastavnih prostora je opremljeno upravo kroz učešće naših nastavnika i saradnika u ovakvim i sličnim projektima. Takođe, naši nastavnici, saradnici i studenti su učestvovali u razmjenama, a broj razmjena na godišnjem nivou permanentno raste. Broj projekata i projektnih aplikacija iz godine u godinu raste”, istakao je Gajanin.

Iz Kancelarije Evropske unije u Banjaluci poručeno je da Erasmus plus kao najvažniji evropski program obrazovanja omogućava velikom broju korisnika mobilnost nastavnika i studenata, sticanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su vrlo važne za reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Loading..

loading...

Facebook komentari