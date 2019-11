Čović i Izetbegović imaju zajednički sadržatelj za novu vlast

Relaksacija odnosa i novi ambijent, drugačiji od onog koji smo imali svih minulih godina između Hrvata i Bošnjaka, a svakako i između dvije političke opcije, primarni su zadaci HDZ-a i SDA, konstatovao je Čović, uz napomenu da je njegova velika želja da se to ne primjeti samo na nivou stranačkih vrhova, već na svim drugim nivoima i u svim dijelovima zemlje.

– Pronašli smo zajednički sadržitelj kako bismo što prije konstituirali vlast na razini BiH, kao i za sve ostale razine. Želja nam je da sve to završimo što je moguće prije. U tom duhu ćemo razgovarati već narednog tjedna u Sarajevu. Zakazat ćemo i zajednički kolegij oba doma Parlamenta BiH, kako bismo pronašli rješenja za brojne teme, koje nas objektivno opterećuju, dodao je.

Zajednička ideja je, naveo je, da se što prije uspostavi vlast na nivou BiH, što bi Bosni i Hercegovini pružilo šansu da u vrijeme predsjedavanja Hrvatske Evropskom unijom, a kada će se na dnevnom redu naći i kandidatski status Sjeverne Makedonije i Albanije, i naša zemlja nađe svoje mjesto u tom paketu. Jedina prepreka, smatra Čović, je upravo uspostava vlasti i definisanje planova od kojih zavisi naša evropska budućnost.

Dobra atmosfera sa današnjeg sastanka trebala bi se pretvoriti u efikasniju saradnju dviju stranaka, mišljenje je lidera SDA, Bakira Izetbegovića. SDA će insistirati da se pitanje formiranja parlamentarnih komisija ne dovodi u vezu sa konstituiranjem Vijeća ministara BiH, dok je HDZ stava da to ipak nije moguće, obzirom na trenutne političke odnose u zemlji.

– Stavovi su različiti i kada je u pitanju ANP, jer mi smatramo da to mora biti uslov za formiranje vlasti, dok se HDZ BiH to ne vidi uslovom, rekao je.

Potrebno je, smatra, pronaći kompromis do kraja godine, obzirom da nijedna strana uslovljavanjem očigledno ne može postići svoje ciljeve.

Čović je odbio komentarisati nedavno obraćanje Visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti UN-a, kao i neke od posljednjih izjava Milorada Dodika, na čemu su prethodno insistirali predstavnici medija. Izetbegović je, pak, kazao kako je sa Srbima potrebno raditi, kako ni na koncu i sami bili za NATO. Ponovio je i SDA ima stav o Mostaru – problemu koji valja riješiti u parlamentu.

– Osjetljivo pitanje, puno je nepovjerenja, još će vremena i Neretve proteći dok se ne stekne bolja atmosfera u gradu, smatra lider SDA.

Dogovoreno je i da SDA i HDZ u HNK budu ohrabreni da formiraju novi saziv vlasti. Čović je na samom kraju na novinarsko pitanje koje se odnosilo na ulogu Željka Komšića u formiranju vlasti, rekao da on u HDZ-u nije omiljen, jer je on drugi bošnjački član Predsjedništva BiH.

