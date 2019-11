Odluka za Mostar: Izbori upitni, HDZ bi “građansku državu” samo u tom gradu

Imati ovlaštenje nije isto što i imati obavezu, pa je pitanje održavanja Lokalnih izbora u Mostaru još otvoreno. Ono što je izvjesno jeste da će političke stranke morati ponovo za pregovarački sto, te pokušati pronaći rješenje koje im je “izmicalo” u posljednjoj deceniji.

Pozitivna je i činjenica da je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH konačno kao relevantne za izmjene izbornog zakonodavstva počela tretirati i odluke Evropskog suda za ljudska prava.

– Izbori se moraju provesti u skladu s presudama međunarodnih i domaćih sudova koji su presudili protiv nepravilnosti unutar Izbornog zakona. Hrvatski narodni sabor (HNS) u potpunosti podržava odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, donesenu danas protiv države BiH, zbog neodržavanja izbora u Mostaru – navodi se u saopćenju HDZ-ove nevladine organizacije Hrvatski narodni sabor (HNS).

Nažalost, kada su u pitanju viši nivoi vlasti, poput Doma naroda FBiH ili Predsjedništva BiH, za presude Evropskog suda za ljudska prava u HDZ-ovoj viziji izmjena Izbornog zakona još nema mjesta.

Zanimljivo je također da se HDZ-ova vizija izmjena Izbornog zakona za federalni i državni nivo, u okviru koje zagovaraju nejednaku vrijednost glasa i produbljivanje diskriminacije uskraćivanjem prava pripadnicima pojedinih konstitutivnih naroda u određenim kantonima, ne odnosi i na Mostar. U tom gradu, u kojem su Hrvati prema posljednjem Popisu stanovništva većina, princip im je “jedan čovjek – jedan glas” sasvim prihvatljiv, u toj mjeri da ne pristaju na rješenja koja ne podrazumijevaju taj princip.

– To mi u Mostaru najbolje i mi to stalno govorimo. Mi se ne bismo plašili preglasavanja kada bi se taj princip uspostavio na federalnom i državnom nivou. Insistirati na tome samo na jednom nivou, gdje oni misle da su većina, jako je opasno i to je HDZ-ova prepoznatljiva politika – kazao je za Faktor Salem Marić, predsjednik Gradskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Mostar.

Mostar je, dodaje, više političko pitanje nego pravno jer ga, smatra on, u to pretvara HDZ.

– Ovo što su ih HNS-a saopćili je upravo potvrda naše teze da oni žele sve da rješavaju samo u paketu. Mostar ako se ne izdvoji iz paketa, teško će biti riješen u ovom roku koji je predviđen – ocjenjuje Marić.

HDZ-ovu viziju izmjena Izbornog zakona BiH za Mostar, sudeći prema izjavama, dijele i u Našoj stranci, čija je zvaničnica Irma Baralija uputila tužbu Evropskom sudu za ljudska prava.

– Naša stranka nije bila uključena u pregovaračke procese koji su se dešavali prije nekoliko godina, zato što je pretpostavka tih stranaka, koje su tada učestvovale, bilo ponovno dijeljenje Mostara na izborne jedinice, gradska područja, i kalkuliranje gdje će ko imati više vijećnika. Mi smo rekli “ne”. Nakon ovoliko godina, nama treba rješenje koje je jednostavno, koje je razumljivo svim građanima, koje će ih motivirati da se uključe i da budu aktivni građani, što je pretpostavka svakog demokratskog procesa. Tada smo mi rekli: “Neka bude jedna izborna jedinica i neka bude direktni izbor gradonačelnika. Hajmo da napravimo stvari jednostavnima. Nakon deset godina nama ne treba povratak u prošlost, kalkuliranje i prebrojavanje krvnih zrnaca.” – kazala je Baralija nakon objavljivanja presude.

Uprkos očiglednim suprotstavljenim stavovima, koji se već godinama ne pomjeraju ka kompromisnom rješenju, iz političkih stranaka koje će sjesti za pregovarački sto vjeruju da će rješenje biti pronađeno najkasnije do aprila, te da Ustavni sud BiH neće morati intervenirati.

– Moraju se otkloniti uvjeti koje HDZ traži, da se ovo radi u paketu sa izborom za članove Predsjedništva BiH i Dom naroda FBiH. Ako se Mostaru ozbiljnije pristupi, uz pomoć međunarodne zajednice, koja se mora aktivnije uključiti, mislim da ćemo mi veoma brzo doći do rješenja – zaključuje Marić,piše Faktor

