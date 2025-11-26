Pucnjava u Sarajevu, jedna osoba ranjena: Sam je pozvao policiju

Muškarac je zadobio povrede u predijelu noge i trenutni je na ljekarskoj obradi

U sarajevskom naselju Alipašino Polje danas se dogodila pucnjava u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Kako je za N1 potvrdila Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS, pucnjava se dogodila oko 15:30 sati u ulici Trg međunarodnog prijateljstva,piše Depo

Policiju je obavijestio povrijeđeni muškarac koji je izjavio da je u njega pucala nepoznata osoba.

Muškarac je zadobio povrede u predijelu noge i trenutni je na ljekarskoj obradi.

Policijski službenici su na terenu.

