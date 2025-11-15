Evo ko je ministrica u Vladi ZDK protiv koje je podignuta optužnica zbog ugradnje filera u toaletu: Unakaženo lice pacijentice

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona je podiglo optužnicu protiv doktorice urgentne medicine iz Visokog A. S., a riječ je o trenutnoj ministrici zdravstva ZDK Aidi Salčinović.Općinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu zbog teškog narušavanja zdravlja pacijentice nakon nepropisnog ubrizgavanja dermalnih filera u junu 2021. godine.

Bez pismenog pristanka

Doktorica protiv koje je podignuta optužnica je Aida Salčinović, današnja ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (od 2023. godine), koja je u to vrijeme 2021. godine radila kao doktorica urgentne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Optužnica tereti Salčinović da je zahvat izvela u prostoru koji nije bio medicinski pripremljen niti licenciran, bez propisanih uvjeta i bez pismenog pristanka pacijentice.

U optužnici se navodi i da je 14. juna 2021. godine u prostorijama toaleta izvršila aplikaciju filera te da su kod I. B. nastupile teške posljedice. Nakon zahvata nastupile su teške i trajne posljedice po zdravlje oštećene, a što se detaljno i opisuje u optužnici.

Nakon potvrđivanja optužbi, ministricu čeka suđenje u Općinskom sudu u Visokom. Salčinović je rođena prije 49 godina u Brezi. Njeno akadmsko zvanje je ljekar specijalista urgentne medicine.

Stranka “POKRET”

Osnovno obrazovanje je stekla u Brezi, a srednje obrazovanje u Sarajevu i Zenici. Tokom srednjoškolskog obrazovanja bila je angažovana kao volonter u medicinskoj službi Stacionara Župča pri Civilnoj zaštiti, u periodu od 1993. do 1996. godine. Godine 2001. uspisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji je uspješno i završila. Majka je dvoje djece.Onaj postala ministrica u Vladi ZDK ispred stranke “POKRET”, na čijem čelu se nalazi Adnan Šabani. Riječ o stranci koja je nastala iz BHI-KF Fuada Kasumovića, kada je iz te stranke izašao dio funkcionera koji je bio spreman da ide s SDA u koaliciju i da pristupi rušenju Vlade na čijem čelu se nalazila Amra Mehmedić, upravo funkcionerka BHI-KF,piše Avaz

