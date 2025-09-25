Vijesti

Meteorolog: U predstojećoj sezoni očekuje nas znatno više snježnih padavina

Objavljeno prije 2 sata

Bosnu i Hercegovinu u predstojećoj sezoni očekuje zima kakva se, prema riječima meteorologa, već dugo nije desila.

Dugoročne prognoze Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) pokazuju da će zima 2025/2026. donijeti neuobičajene vremenske prilike, sa značajnim odstupanjima od uobičajenih obrazaca.

I dok se u većem dijelu Evrope predviđa ispodprosječna količina padavina, centralni Balkan, uključujući i BiH, mogao bi se suočiti s povećanim snježnim padavinama, naročito u decembru i januaru. Stručnjaci ističu da su ovakvi izgledi posljedica anomalija u atmosferi koje mogu uzrokovati hladnije i vlažnije periode.

Najviše snijega očekuje se u planinskim područjima, dok će niže oblasti povremeno biti pogođene snježnim padavinama. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost snježnih oluja i izrazito niskih temperatura, posebno tokom prva dva zimska mjeseca,pišu Vijesti

Građanima se savjetuje pravovremena priprema i praćenje zvaničnih meteoroloških izvora, s obzirom na to da se u narednim mjesecima mogu očekivati vremenski uslovi koji bi mogli otežati saobraćaj i svakodnevni život. Ako ste ljubitelj snijega i zimskih sportova onda nema sumnje – imate se čemu radovati ove sezone.


