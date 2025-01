Opozicija iz RS poziva stranke iz FBiH: Ovo je trenutak odluke, Dodik se topi!

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a, kaže da je opozicija imala produktivan i važan sastanak.

“Prvo smo razgovarali o stanju u Banjaluci, Tesliću I Bijeljini. Konstantovali smo da nismo zadovoljni šta se dešava u RS. I sama vlast govori da je sistem okovan korupcijom i banditima ali pravosuđe ne reaguje. Pošto vlast neće da održi tematsku sjednicu, opozicija će predložiti tematsku sjednicu. Da li je normalno da prodajete koncesije a onda ih otkupljujete po ko zna kojoj cijeni Nismo glupi toliko da ne kopčamo šta se dešava” – kaže Stanivuković.

Rukovodstvo RS mešetari, ide po Mostaru i kojekuda, ali nikako u Šume, Termoelektranu Ugljevik i dalje, upozorava Stanivuković.

“Smatramo da nema nikakve potrebe da mi prikupljamo potpise za sjednicu, ali mi ćemo ići u te procedure. Pored toga, razgovarali smo o svemu što se dešava na nivou institucijam BiH. Treći smo klub, imamo legitimitet i kvalifikovani smo jer su nas birali Srbi iz Republike Srpske. Da bilo ko pomisli da ima ekskluzivitet da vodi procese, poput SNSD-a, to je dječja priča. Vodimo odgovornu politiku, bićemo proaktivni. Formirali smo delegaciju srpskih predstavnika koji će razgovarati na državnom nivou. Blokade koje vidimo služe samo da pregovaraju u svom interesu, a ne interesu građana. SDS, PDP i Lista za pravdu i red su formirale delegaciju” – rekao je Stanivuković.

Osnovne politike znače deblokadu EU puta, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje nadležnosti RS, kaže Stanivuković.

“SNSD je osakatio Republiku Srpsku, a mi imamo ljude koji znaju da vode i da RS nije pusto, izolovano ostvro. Postavili smo smjernice kojim treba da se ide, a to su borba protiv kriminala i korupcije. Ne može pojedinačni interes biti osnova djelovanja institucija. Demokratski kapacitet znači izmjena izbornog zakona, sve izmjene koje podržavaju volju naroda, a ne da ne znamo koja je stvarna volja građana. Minimalni uslov je smanjivanje tenzija, a to znači da razgovaramo o životu. Vjerujem da su sve političke organizacije koje su ozbiljne spremne da smanje tenzije, otvaranje tema za život građana” – kaže Stanivuković.

Deblokada EU puta, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, smanjenje tenzija – to su osnovne smjernice otvaranja autoputa napretka na kome nema hiljadu naplatnih rampi na kojim se postavlja lični interes, kaže Stanivuković.

“To je put otvaranja razgovora za interese Republike Srpske, podrška radnicima u borbi za radna prava. Vjerujemo da je stanje moguće promijeniti kada se sistem promijeni. Drago mi je da opozicija po ovim pitanjima djeluje vrlo jedinstveno, da imamo jedinstvo u institucijama BiH gdje smo treći klub po snazi” – zaključuje Stanivuković.

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kaže da iznad svih razgovora opozicije stoje smjernice ključne za RS i BiH.

“Poražavajuće je da oni koji predstavljaju RS nakon nekoliko decenija nije postigao ništa na ovim temama. Ma koliko to možda bilo nerelevantno, nismo pričali o funkcijama i imenima. Bilo da radimo preko predstavnika u Sarajevu, mi radimo u interesu RS. Bez obzira da li smo vlast ili nismo, da bismo pružili rezultate rade potrebno je resetovati političke odnose. Postoje teme o kojima se može pričati, a to su ciljevi. Svjesni smo da je širom lokalnih zajednica blokirano mnogo procesa i projekata. Sankcije ljudima koji čekaju vodu, kanalizaciju, niže cijene i veće plate. Danas kada je SNSD pokazao da je ranjiv jer nije efikasan” – rekao je Miličević.

Politika i vlast koju oni predstavljaju je neodgovorna nacionalna politika, upozorava Miličević.

“Tema istražnih i pravosudnih organa je tema zdravog dijela tog sistema, a naš je cilj da istražni i pravosudni organi budu nezavisni. Imamo katastrofalno stanje u javnim preduzećima, a to pokušavamo da nametnemo dnevnom redu analizu zaključaka koje su donosili prethodnih nekoliko godina: od agencije za lijekove do državne imovine. Obesmišljena je uloga institucija i potrebno je povratiti povjerenje. To je veliki posao koji se postiže rezultatima rada. Na dnevnoj bazi idemo smišljeno, mudro i jasno i prema skupštini entiteta i prema državnoj skupštini” – rekao je Miličević.

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, kaže da je društvo izgubilo dvije godine čekajući da sazna da vuk dlaku mijenja a ćud nikad.

“Milorad Dodik je uzurpator. Klečući pred Čovićem I puzeći pred Bakirom rekao je da smjena Konakovića zbog 9. Januara. Mi da smo to uradili, ne bismo mogli izaći iz Hotela Bosna od njegovih medija i etiketa izdajnika. Imamo problem s delirijumom raspada društva. Na nivou vlasti je antisrpska borba, borba za vlast jednog čovjeka i jedne porodice. Bilo ko od nas da iskoči iz parlamenta, Dodik ostaje. Kresanja krila će dovesti do metastaza. Niko ne može sporiti naš legitimitet. Mi smo maksimalno spremni da preuzmememo odgovornost. Da li će stranke iz FBiH pružiti ruku spasa onome koji prijeti ratom i secesijom, vidjećemo. To se odnosi na SDA, DF i Trojku. Ako žele da nas Dodik ucjenjuje..Ako im je bar malo stalo do interesa BiH, ukloniće ih iz zajedničkih institucija” – rekao je Vukanović.

Vrlo je riskantno preuzeti odgovornost, ali ovo je trenutak odluke da li će se Dodiku kresati krila padom Savjeta ministara, kaže Vukanović,pišu Vijesti

“Za nas je Dejton jevanđelje. Do 5. marta je rok za plan rasta, a nama neće biti teško da napravimo priliku za ovu zemlju. Neophodno je pet glasova u PD PSBiH, dva u Domu naroda. Oni nemaju ni 25%. Dodik prijeti: ako nisam dio vlasti, biće haos. Naša su vrata otvorena svima kojima je stalo do reorganizacije: HDZ, Trojka, SDA, DF i NES. Dodik se sve više topi u živom blatu, i prave se nove metastaze” – kaže Vukanović.

Lideri opozicije kažu da nisu pričali na temu smjene Konakovića.

“Postoje dvije inicijative za smjenu Konakovića. Kad dođe to vrijeme, opredijelićemo se. Nama su partneri u razgovorima o potencijalnom formiranju vlasti svi osim SNSD-a” – rekao je Miličević.

