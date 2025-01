Protest u Tuzli: Više od 2.000 mladih protiv poskupljenja javnog prevoza

Transparenti sa natpisima, skuplja mjesečna nego semestar, vožnja do znanja ne smije biti privilegija, prevoz treba da nas povezuje, vaša pohlepa nas dijeli, cijena premium – usluga minimum, pokazuju šta mladi misle o cijeni prevoza u Tuzlanskom kantonu.Ja sam sada četvrti razred, kada sam krenula u prvi cijena karte je bila 40, sada je 100. Putujem od Soline do Tuzle. Naši roditelji ne mogu podnijeti ovolike troškove za prevoz, zamislite roditelja koji ima dvoje djece u školi“, kazala je Merisa Subašić.

Danas okupljeni učenici traže vraćanje cijena prevoza na staro do rješenja o subvencioniranja karata, koje očekuju od lokalnih vlasti.

„Mi tražimo da se ukine ovo poskupljenje do srijede kada počinje škola. Tražimo da lokalne vlasti subvencioniraju prevoz za učenike i studente, tražimo vraćanje autobusnih linija nedjeljom“, kazao je Eldin Osmanović, student.Sa ovakvim cijenama prevoza, obrazovanje postaje luksuz. Mi smo zahtjeve uputili na više adresa. Ovim protestom pokazujemo da ćemo biti istrajni da se naš veliki problem riješi“, kazao je Anes Poljić, jedan od organizatora protesta.

U prostorijama Gradske uprave Tuzla, danas je održan sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića sa upravom GIPS-a TK.

„Na jutrošnjem sastanku je rečeno da je GIPS TK planirao da obustavi javni linijski prevoz u Tuzli sa 31. januarom, što je nedopustivo. Mi smo ih, da tako kažem, zamolili da to ne rade i prolongiraju do kraja marta, a kako bi mi mogli provesti javni poziv za sve linije napodručju Tuzle i da odaberemo prevoznika koji će voziti na tim linijama, to je jedan od zaključaka. Drugi zaključak koji ćeu predložiti Gradskom vijeću je da sufinansiramo cijene karata za socijalne kategorije koje su naša ustavna nadležnost, ali i za penzionere koji nisu naša nadležnost. Kada je u pitanju subvencioniranje prevoza za učenike, to je ustavna nadležnost Tuzlanskog kantona. Kanton sada subvencionira prevoz učenicima osnovnih škola ali mora preuzeti i srednje škole i fakultete. Mislim da je premijer Halilagić izrazio želju da kanton preuzme taj dio. Mislim da ćemo napraviti taj dogovor da učenici srednjih škola i studenti imaju subvencioniran prevoz“, istakao je Lugavić,pišu Vijesti

Gradonačelnik navodi kako je dugoročna mjera rješavanja ovog problema, formiranje gradskog preduzeća za prevoz putnika, ali dodaje kako je za ovakav poduhvat potrebno vrijeme.

