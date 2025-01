Dodik dao ultimatum bankama u Republici Srpskoj: Zatvorićemo vas!

“Mi smo u okolnostima u kojima smo živjeli bili veoma stisnuti intervencijom bivše američke administracije koja je pritiskala naše poslovne banke i činila ih neodgovornim prema Republici Srpskoj, spriječila da te banke sarađuju sa našim javnim institucijama, prije svega budžetom i Vladom, ali to je vrijeme prošlo. Ja znam da je prošlo.” kazao je Dodik.

“Nećemo više nijednu banku, ni htjeti razumjeti, ni htjeti podržati, ukoliko ne bude sarađivala sa našim. Na kraju, veoma ozbiljno im poručujem, a znamo ko je iz njih. 750 miliona ste iznijeli depozita ovih građana u inostranstvo da bi tamo pokretali ekonomije koje ne uspijevaju, ekonomije Austrije i Njemačke. Kupili ste našim depozitima 150 miliona obveznica u inostranstvu. Imate rok, tri mjeseca da to vratite u Republiku Srpsku, to su naše pare, naš novac. Ne budete li to vratili, zatvorit ćemo se. Ok? Jel mislite da ne možemo? Vidjećete da možemo. Vratite naš novac. To je novac ovih građana. Šta mislite, da smo mi budale ovdje? Da vi nama iznosite u ovakvim okolnostima 750 miliona naših depozita i to položite na račune negdje u inostranstvu? Da bi ojačalo vaše matične banke i vaša matična preduzeća, matične države, a onda pričali kako je Republika Srpska neuspješna. Vratite za tri mjeseca. Razročite 150 miliona, vratite ovdje. Vratite sve i obavijestite nas da ste vratili, ne budete li, bit ćete zatvoreni 91. dana.” kazao je Dodik.

Podsjetimo Milorad Dodik, njegova porodica i saradnici meta su američkih sankcija koje im uzrokuju veliki broj problema, naročito u poslovanju. Mnoge kompanije koje su vodili ljudi bliski predsjedniku RS prestale su poslovati upravo zbog nametnutih sankcija. Danas je Trojka objavila da prekida koaliciju sa SNSD-om, strankom Milorada Dodika, pa se ovakvi potezi predsjednika RS, ali i oni radikalniji očekuju narednih dana,piše N1

Dodik je u proteklom periodu govorio kako Republika Srpska nije za evropski put Bosne i Hercegovine te najavio politički zaokret u odnosima SAD prema BiH dolaskom Donalda Trumpa.

Na Sudu BiH protiv Dodika vodi se krivični postupak koji je odgađan zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Facebook komentari