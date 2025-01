Sarajevo trijumfovalo nad ekipom Slovačko, pogledajte majstoriju Gulijašvilija

Fudbaleri Sarajeva savladali su češki klub Slovačko u Rovinju u okviru priprema rezultatom 1:0.

Jedini gol na utakmici viđen je u 71. minuti kada je mrežu češkog kluba zatresao Giorgi Gulijašvili (Guliashvili).

Sarajevo je u prvom dijelu nastupilo u izmijenjanom sastavu. Prijetio je preko Mustafića i Kjeremeha (Kyeremeh), ali nije bilo promjene rezultata.

Trener bordo tima Zoran Zekić je u nastavku “testirao” mlade igrače iz Akademije, a onda je odgovornost preuzeo Gulijašvili.

Gruzijac je fantastičnim prodorom po lijevoj strani i preciznim šutem donio prednost, a ispostavit će se i pobjedu Sarajevu.

Trener Sarajeva Zoran Zekić je naglasio kako je utakmica bila borbena, kako i priliči jednoj prijateljskoj.

– Dosta dobrih detalja, ali i malo manje dobrih, no zato i jesmo ovdje da to ispravimo. Zadovoljan sam angažmanom svih igrača. Nadam se da radimo sa razumijevanjem – rekao je on za MYTV.

Ono što navijače najviše zanimaju jesu transferi i potencijalna pojačanja.

– Vjerovatno će biti dolazaka. Znam da to navijače zanima. Na te stvari ne mogu utjecati. To je u domeni sportskog direktora. Zajedno smo usaglasili profile koji nam trebaju. Kada će do toga doći, ne znam – dodao je Zekić.

