Skandal u Bijeljini: Petroviću zabranjuju isplatu stipendija studentima!

“Mjere zabrane se odnose na zabranu obavljanja službene dužnosti, s tim da je to precizirano da se traži da mu se zabrani bilo kakvo njegovo postupanje u budućim stipendiranjima i dodjelama stipendija u 2024/25 školskoj godini i da mu se zabrani bilo kakva odluka vezana za relokaciju sredstava iz budžeta”, rekao je advokat za InfoBijeljinu.

Prema njegovim riječima, druga mjera koju su predložili je mjera zabrane pristupa u službene prostorije Gradske uprave, te da je na ročištu precizirano da se to odnosi na prostorije Odjeljenja za finansije i Odjeljenja za društvene djelatnosti.

“Treća je mjera zabrana kontaktiranja sa određenim osobama koje moraju biti saslušane u narednom periodu, a to je njegova sekretarica, šef kabineta, Miodrag Bešlić, njegov savjetnik, Ljubiša Stanišić, v.d. načelnika za društvene djelatnosti i novoizabrana načelnica finansija”, naveo je Stojanović.



On se usprotivio tim mjerama.

“To su vrlo opasne mjere u dijelu koje se tiču obavljanja njegove službene dužnosti, jer konkurs za dodjelu stipendija djeci za školsku 2024. i 2025. godinu je završen, a to znači da nikome ne može da se da stipendija jer je njemu zabranjeno da to radi, pošto više nema para za stipendije, ne može mu se dati ni da potpiše nalog za isplatu zaostale četiri stipendije, svim korisnicima stipendija za 2024. godinu, to bi značilo da nema stipendija nikome”, rekao je advokat,pišu Vijesti

