Alma Ras obustavlja investicije zbog odluke Vlade FBiH: Ovo je put u propast

Razlog – odluka Vlade FBiH o povećanju minimalne neto plate na 1000 KM.

On je u svojoj diskusiji izrazio rezervu u odnosu na najavljene subvencije, kazavši da privrednici pune budžet dodatnim doprinosima pa onda čekaju milostinju. To po njegovom mišljenju otvara prostor za korupciju.

“Mislim da je to samo put ka propadanju firmi. Što se tiče firme Alma Ras, ona upošljava 1100 radnika. Znate i sami šta smo sve prošli, znate da imamo vlastiti brend i u prilici smo kao da povećamo cijene na tržištu što je nepopularno, totalno mimo svih ekonomskih rezona, jer sve vrijeme se trudimo i radimo na povećanju efikasnosti rada a ne da prelamamo nekakve korone, neefikasan rad kroz organizaciju, nestručnost…. i da to sve pretvaramo u povećanje cijena”, rekao je on.

Kaže da privrednici koji izvoze znaju da je to situacija koja je dugoročno neodrživa.

“Mi uvijek gledamo kao veliki proizvođač gdje se kreće konkurencija, imamo Srbiju, Makedoniju, Albaniju, to su tržišta sa kojima se mi mjerimo i gdje smo se mogli pozicionirati što se tiče cijena. Sada sa ovim odlukama mi smo skuplji od svih tih zemalja i naravno sljedeće godine kada budemo pregovarali, ako preživimo, naši kupci, koji su ogromni lideri na tržištu, će razmišljati da proizvonju presele negdje drugo. To je sva priča ovih diskusija”, kaže Memagić.

On navodi da radnicima plate ne plaćaju ni poslodavci nego kupci.

“To moramo zapamtiti. Ako mi ne dobijemo narudžbe iz inostranstva, možemo imati volju kakvi hoćemo, prodavati vile, kuće, stanove, zemlju, mašine, sve, neće moći jednostavno. To je šarena laža. Isto tako, ako sve prebacimo na kupce, to će trajati kratko vrijeme, doći će uvozna roba koja će nas pregaziti, bez obzira što je Alma Ras etablirani brend sa lojalnim kupcima, ali ljubav je ljubav, ali ako je nešto skuplje 30-40 % jednostavno neće to niko kupovati”, naveo je i dodao:

“Moj zaključak je da ovu uredbu moramo na sve moguće načine stavimo na ponovno razmatranje, da se doprinosi zalede. Imamo bolovanja koja su neminovnost u svakoj firmi. Ljudi su bolesni, liječe se. Alma Ras je prošle godine imala svaki mjesec 170 radnika na bolovanju. Šta mi sad trebamo? Da se svađamo i konfrontiramo sa radnicima jesu li oni stvarno bolesni ili nisu”, upitao je Memagić.

