Hadžić: Zastupnicima u Parlamentu FBiH plaća će biti povećana za više od 900 KM

Nakon što je minimalna plaća u FBiH povećana na 1.000 KM, to znači i povećanje plaća izabranim zvaničnicima, uposlenicima u javnom sektoru, rekao je ekonomski analitičar Faruk Hadžić.

Hadžić je objasnio kako se plaće za državne službenike i namještenike, te za izabrane zvaničnike obračunavaju na način da se svake godine dogovara osnovica plaće, koja se množi s koeficijentom za svako radno mjesto.

Rast osnovica

– S obzirom na to da će odlukom minimalna plata biti sada 1.000 KM u neto iznosu, da bi se do postiglo za najniže dosadašnje radno mjesto (pomoćni radnik i nekvalificirani radnik – NK radnik), potrebno je vidjeti njegov koeficijent, a to je 1,85.

Dakle, osnovica će iznositi 540,54 KM, jer se osnovna plata 1.000 KM, a koeficijent 1,85. (1.000 / 1,85). Upravo zbog ovoga, svim državnim službenicima se povećava osnovica, koja se sada množi sa koeficijentima za svako radno mjesto. Trenutna osnovica je oko 420 KM. Dakle, dolazi do rasta osnovice za preko 120 KM, na što se još dodatno plaćaju doprinosi – istakao je Hadžić za N1.

Naveo je i primjere koliko će i u kojem iznosu biti povećane plate u državnoj službi, ali i federalnim zastupnicima.

– Tako će recimo stručnom saradniku, kao državnom službeniku, plata biti povećana za oko 444 KM, dok će zastupnicima u Parlamentu Federacije plata biti povećana za oko 936 KM. Na sve ove iznose se plaćaju i dodatni doprinosi – kazao je Hadžić.

Topli obrok i regres

Kako kaže, tu nije kraj povećanjima primanja jer će biti povećani i izdaci za topli obrok i regres.

– Pored ovoga, sve osobe na koje se odnosi ovaj zakon, imat će pravo na povećani topli obrok (1 posto od prosječne plate u Federaciji BiH), koja će biti također povećana zbog rasta minimalne plate.

Ne bih se iznenadio da prosječna plata bude povećana odmah u rangu od 1.500 do 1.700 KM. Dalje, izdaci za regres će također biti povećani, jer on iznosi 50 posto prosječne plate – naveo je Hadžić,piše Avaz

