Čavalić: Vlada posvađala radnike i poslodavce, a “slon u prostoriji” zanemaren

Smanjenje doprinosa

“Mi ni dan danas nemamo ni jednu stranicu A4 papira pojašnjenja ove odluke. Bez obzira da li neko podržavo ili ne, mislim da zaslužujemo da kao javnost, palamentarci, radnici i privrednici dobijemo efekte ove odluke. Vlada je posvađala radnike i poslodavce, a svi zaboravljaju velikog slona u prostoriji, a to je da će Vlada dodatno profitirati, do milijardu dodatnih prihoda u kratkom roku. S druge strane, naš rad trenutno postaje jedan od najskupljih kada govorimo o bruto iznosu, o minimalnoj platu”, kazao je Čavalić,

piše N1

Mišljenja je da je sve vrlo vješto, i kako je kazao, manipulatorski urađeno.

“Zaboravlja se da trenutno minimalna bruto plata u FBiH iznosi 1744 KM, gotovo za 150 KM više nego minimalana plata u Češkoj, koja ima četiri puta jaču ekonomiju”, istaknuo je.

Govoreći o setu fisikalnih zakona, rekao je da je ovo “pohlepa od Vlade FBiH, koja je shvatila da se ne treba odreći vlastitih prihoda, već je jednostavnije prebaciti čitav teret na privredu”.

Mogući otkazi

Mišljenja je da je jedino rješenje, da se spusti zbirna stopa doprinosa sa 41,5 na ispod 30 posto, te najavio da će to kao parlamentarac inicirati na prvoj narednoj sjednici.

“Razumjeli su da će ovo izazvati pohvalu dijela javnosti, pogotovo od sindikata, s druge strane što ova mjera ostavlja u potencijalu od 20 do 30 hiljada radnika bez posla, radnika koji nisu jednostavno konkurenti na tržištu rada. Vlada je ovim učinila da oni još teže budu nezapošljivi, da koštaju 1744 KM, plus topli obrok, plus naknada za prevoz. Pitanje je da li će poslodavci održavati tu radnu snagu, vjerovatno će biti otkaza“, mišljenja je Čavalić.

Facebook komentari