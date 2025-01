Vraća li se legendarni Ukrajinac: “Mislim da će on odbiti Fjurija, dok Kličko nikada nije dobio priliku za revanš”

To je objavio Turki Alalshikh, savjetnik Saudijske Arabije na Kraljevskom dvoru. Kličko se prema navodima svjetskih medija trebao boriti protiv Danijela Duboe (Dubois) u Saudijskoj Arabiji, ali je sve propalo nakon loše priredbe Majka Tajsona (Mike Tyson) i Džejka Pola (Jake Paul).

Rekord Foremana

Alalshikh je želio pružiti Kličku priliku da obori rekord Džorda Foremana (George) i postane najstariji teškaški prvak u historiji – Foreman je 1994. srušio Majkla Murera (Michael Moorer) s 45 godina na leđima.

– Sanjam o tome da vidim ovu borbu kako bih dao priliku, ako on prihvati, Kličku da postane najstariji prvak teške kategorije ikada. Da mu pružimo šansu. To bi bilo savršeno. Naravno, on se neće boriti protiv Usika ako ovaj pobijedi, jer su obojica heroji iz Ukrajine i neće se međusobno boriti – rekao je Alalshikh.

Ta ideja je zanimljiva Kličku, dok Fjuriju baš i nije zbog godina Ukrajinca dok čeka Entonija Džošuu (Anthony Joshua). Međutim, mogao bi Fjuri razmisliti o Kličku jer se prema navodima “Boxing Scene” pojavila vijest da bi se Džošua mogao penzionisati.

– Uzmemo li u obzir sav novac koji je zaradio, mirovina ima smisla. On je uvjerljivo izgubio od Duboe i želi li riskirati još jedan težak poraz boreći se protiv Fjurija – navodi Boxing Scene pozivajući se na anonimnog “matchmakera”

Kličkov dugogodišnji promotor Tom Loefler (Loeffler) je rekao kako je Ukrajinac u odličnoj formi te da izgleda kao da bi istog trena mogao kročiti u ring.

Posljednja borba

Kličko bi očito volio priliku da se revanšira Fjuriju, čak i u ovim poznim godinama, ali potencijalni problem je taj što “Kralj cigana” više ne posjeduje nijednu titulu.

Legendarni Ukrajinac je na skoru od 65 pobjeda, od kojih 53 nokautom, te pet poraza.

Posljednji put se borio 29. aprila 2014. godine kada ga je na Vembliju porazio Entoni Džošua.

