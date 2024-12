Tužilac: Direktorima Puteva RS, osim “reketa”, isplaćivani i darovi do 15.000 KM

U Sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište za trojicu osumnjičenih Nenada Nešića, Mladena Lučića i Milana Dakića po prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje jednomjesečnog pritvora. Nešić je aktuelni ministar sigurnosti BiH, Mladen Lučić je vlasnik firme Legend, a Dakić je direktor preduzeća Putevi RS, na čijem je čelu od 2016. do 2020. godine bio Nešić. Otkriveni su detalji kako je tražen novac od firmi, kako je izvlačen, kako opran i kako je završio tada kod Nešića, a sada kod aktuelnog direktora Dakića – kako tvrdi Tužilaštvo BiH.Nešićev dolazak u Puteve RS i organizovanje “posla sa strane”

Od 2016. do 2020. godine Nenad Nešić primio je milion KM mita odnosno po 250.000 KM godišnje od vlasnika kompanije Romanijaputevi Mirka Pandurevića, ustvrdila je danas postupajuća tužiteljica Bojana Jolović, obrazlažući zahtije za pritvor. U iskazu Tužilaštvu Pandurević koji je u međuvremenu dobio status svjedoka kazao je kako je sve počelo nakon što je Nešić postavljen za direktora JP Putevi RS, a Romanijaputevi dobila tender od 2 miliona maraka. Rečeno mu je da treba vratiti 10 posto vrijednosti Putevima RS za njihove potrebe, ispostaviće se da taj novac zapravo daje Nenadu Nešiću. Posebne istražne radnje (prisluškivanje mobilnih telefona osumnjičenih), kasnije će potvrditi da je da je Nešić bio organizator cijelog ovog posla ili kako je tužiteljica citirala riječi Mirka Pandurevića koji je bio prisluškivan: “Nešić je sve to organizirao preko Lučića. Meni se novac ne vraća, moje je samo da platim, a oni će onda kasnije to refenati.”

Transakcija Romanija Puteva prema fizičkim licima

Cijeli postupak je otkriven 2019. godine, kada je SIPA primijetila sumnjive transakcije preduzeća Romanija Putevi prema fizičkim licima Esadu i Sanjinu Avdiću. Novac koji je opran kroz firme i račune Sanjina i Esada Avdića se preko Mladena Lučića vraćao na ruke Nenada Nešića. Isplaćivan je u kafićima, uredima, parkinzima, restoranima. 2019. godine otvoren je predmet koji će rezultirati, uz ostalo, krivičnim djelom Udruživanje radi počinjenja krivičnog djela u vezi pranja novca. Mladen Lučić, član DNS-a i vlasnik kompanije Legend bio je pomagač, zauzvrat putarske firme isključivo od njega morale su kupovati industrijski materijal za održavanje ulica .

“Tužilaštvo je utvrdilo da transakcije potiču iz fiktivnih pravnih lica koje su povezane sa Sanjinom Avdićem te da je došlo do prenosa sa računa Romanijaputeva prema Esadu Avdiću. Tužilaštvo je sumnjičilo Avdića za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela i pranje novca, a sve u vezi sa različitim krivičnim djelima iz KZ FBiH i KZ RS koja su počinjena na teritoriji i FBiH i RS, te da je novac izvlačen za račun pravnih lica i vraćan tim licima i licima koje oni odrede. Izdata je naredba bankama i prikupljena je obimna dokumentacija, te je Tužilaštvo BiH proširilo istragu na više pravnih i fizičkih lica”, naveli su

Dakić nastavio tamo gdje je Nešić stao

Milan Dakić, aktuelni direktor Puteva RS nastavio je Nešićevim koracima, rekla je tužiteljica. To se potvrdilo slučajno kroz posebne istražne radnje koje su se provodile i 11. decembra, kada je kroz razgovor otkriveno da se kroz neosnovan povećanja fakture ljudi trebaju počastiti za dodatnih 100.000 KM. Tužiteljica je i navela da su od 2013. do 2024. godine je direktorima Puteva RS uručivani darovi od 10.000, 13.000, 15.000 KM. To je i jedan od razloga zbog čega zahtjev za pritvor upućen jer će tek biti ispitani zaposlenici Puteva RS, ali i drugih putarskih firmi iz RS-a za koje Tužilaštvo tvrdi da su postupali isto kao Romanijaputevi da bi ostali na tržištu. Kazala je kako postoji bojazan da će osumnjičeni uticati na svjedoke, na skrivanje dokaza, istakla uz ostalo i funkciju Nenada Nešića, aktuelnog ministar sigurnosti BIH,piše N1

Odbrana negira sve navode Tužilaštva

Sve ove navode odbacila je odbrana, koja je osporila pravosudnu nadležnost dovela u pitanje kerdibilitet Sanjina Abdića. Odbrane su u konačnici zatražile da se eventualno odrede neke od mjera zabrane umjesto pritvora

Nakon ročišta Nešić je ponovo hospiltaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Do kraja dana, najkasnije sutra ujutro biće poznata odluka suda o mjerama zabrane, odnosno pritvoru.

