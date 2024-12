Presudu za ubistvo sarajevskih policajaca “pogurala” Sky aplikacija

Lisice na rukama Save Marinkovića ubice sarajevskih policajaca, kao i Aleksandra Macana koji je učestovovao u krađi automobila.

Na policajce ispaljeno najmanje 20 metaka

Nakon ubistva Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, Marinković je pokušavao sakriti pušku i automobil. Osuđeni su ih rastavili i zakopali na Palama. Tokom istrage pronađeni su dijelovi.

“Sava Marinković je iz putničkog vozila Seat iz neposredne blizine ispalio iz puškomitraljeza prema policijskim službenicima najmanje 20 metaka”, rečeno je danas u sudnici prilikom čitanja presude.

Od tih metaka odmah je preminuo Adis Šehović, a nekoliko sati poslije i njegov kolega Davor Vujinović. Oni su te noći 26. oktobra 2018. godine zatekli Marinkovića, Macana i Marka Trifkovića u krađi automobila.Macan, Trifković i Marinković radili su po utvrđenoj šemi. Marko i Aleksandar bili su zaduženi za obijanje automobila, dok je Marinković čuvao stražu.

Pomiješana osjećanja nakon presude

“Prevrnut ćemo čitavu državu da pronađemo ubice”, poručivali su poslije ubistva nadležni. Nakon presude kolege Adisa i Davora zadovoljni su presudom, ali ipak osjećanja su pomiješana.

“Nijedna presuda neće vratiti naše Adisa i Davora, ali je poslana poruka da je pobijedila pravna država. Poslana poruka svima onima da nas niko neće dirati, ne samo policijske službenike nego sve građane i da će činjenje ovakvog djela biti kažnjeno maksimalnom kaznom”, naveo je Saim Smajlović, predsjednik Sindikata policijskih službenika MUP-a KS.

Istragom je utvrđeno da su osuđeni koristili telefone sa Sky aplikacijom. Bazne stanice registrovale su ih u momentu ubistva policajaca i bijega prema Istočnom Sarajevu, kao i poslije na području Hercegovine.

“Mislim da je presuda očekivana. Vraća se povjerenje i u pravosuđe BiH”, “Stradali su ljudi koji su radili svoj posao, bez ikakve mane, nikome nisu krivi. Tužno. Nisam zadovoljna visinom kazne”, mišljenja su pojedini građani.

Šest godina se čekalo na presudu, pomogla Sky aplikacija

Aleksandar Macan se predao 23. decembra 2021. kada je sa advokatom ušao u prostorije Tužilaštva Kantona Sarajevo. 15 godina provest će iza rešetaka. Njegov advokat najavljuje žalbu.

“Zadovoljni smo prvostepenom presudom kada smo čuli koliko je dobio prvooptuženi. Zadovoljni smo što u presudi nema da je Macan pucao, a u optužnici stoji. Nemamo obrazloženje zašto piše da Macan nije znao da će Marinković pucati, ali je pristao na posljedice. Nema činjenica da je pristao, zato ćemo ići na drugostepeni sud i vidjet ćemo šta će biti”, naveo je Duško Tomić, advokat Aleksandra Macana.Nakon ubistva Adisa i Davora broj krađa automobila je smanjen. Automafija je bila na udaru policijskih agencija kao nikada,piše N1

“Poslije ovog događaja koji je označio početak jedne konkretne, jednog završnog obračuna sa ovim oblikom kriminaliteta, ali aktivnostima Vlade posebno zatvaranjem ulaza i izlaza iz Sarajeva, videonadzornim sistemima možemo reći da je danas ova pojava zanemarljiva, pojava organizovane krađe putničkih motornih vozila”, rekao je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS.

No, put do ove presude i utvrđivanja dokaza bio je dug. Istraga je tapkala u mjestu sve do trenutka dešifrovanja Sky aplikacije – što je neočekivano ubrzalo istragu.

Bh. javnost i porodice ubijenih policajaca šest godina su čekali presudu. U trenutku ubistva Adis Šehović je imao 43, a Davor Vujinović 46 godina.

