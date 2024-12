Detalji istrage protiv Nešića: Osumnjičen da je primio 250.000 KM mita od Romanijaputeva, u sve uključen Sanjin Avdić

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić osumnjičen je da je u oktobru 2019. godine primio najmanje 250 hiljada maraka mita od Mirka Pandurevića, vlasnika kompanije Romanijaputevi, saznaje Istraga.ba. Isplata mita je dogovorena prije nego što je kompanija Romanijaputevi dobila tender u Putevima Republike Srpske, vrijedan oko dva miliona maraka.

Pandurević je, prethodno, izvukao keš iz svoje firme preko Sanjina Avdića, prevaranta iz Sarajeva koji je osnovao nekoliko fiktivnih kompanija. U izvlačenju novca iz Puteva RS preko Romanijaputeva učestvovao je i Mladen Lučić. Grupa je djelovala od 2019., godine, pa sve do decembra ove godine, kada je MUP RS pratio i prisluškivao telefone svih osumnjičenih osim ministra Nenada Nešića.

Naime, Mirko Pandurević, kao odgovorno lice, u svojstvu direktora privrednog društva „Romanijaputevi“, tokom 2019. godine stupio u kontakt sa Sanjinom Avdićem iz Sarajeva, namjeravajući da, preko fiktivnih ugovora sa firmama koje su osnovali Avdić i njegovi saradnici , izvlači gotovinu iz svoje kompanije. Tako je još tada naložio da se sa računa Romanijaputeva na transakcijski račun Sanjina Avdića isplati oko 98 hiljada KM, a a oko 87 hiljada maraka na račun Esada Avdića.

Osim toga, sa računa Romanijaputeva je isplaćeno i oko 127 hiljada na račun Fehvada Begovića. Svi navedeni su bili dio grupe Sanjina Avdića. Sanjin Avdić je, potom, preko fiktivnih kompanija izvukao ovaj novac, za sebe zadržao deset posto i ostatak je trebao vratiti Mirku Pandureviću. Sve ove transakcije su obavljene u februaru 2019. godine, SIPA je u novembru 2019. godine dostavila izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca, piše Istraga.

Sanjin Avdić je, kako saznajemo, priznao da je prao novac za Pandurevića. Ipak, u aprilu ove godine, Tužilaštvo Kantona Sarajevo hapsi Avdića u okviru akcije Trougao. Prema navodima Tužilaštva KS, biznismen i tiktoker Sanjin Avdić, na društvenim poznat i kao Fabrijano Deluks (Fabriano Delux), godinama je izrađivao lažne poslovne ugovore, oštetivši brojna privredna preduzeća u BiH kojima je ostao dužan za isporučenu robu.

MUP Kantona Sarajevo je tada je uputio poziv poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini da im se jave i dostave korisne informacije ukoliko su sarađivali, odnosno ulazili u poslovni odnos s nekom od firmi koje je, kako se sumnja, s namjerom vršenja prevara, koristio Avdić.

Pravna lica koja je koristio Avdić su “Atermo” Sarajevo, “ACM conekt”, “Emon company”, ZANA, “OIK grupa”, “Cindi commerc”, “Yahu media”, “Protect grupa”, “Office com”, “Kadal”, “Global trade cosmetics”, “Vigel” i “Multico”.

No, poslovi sa Romanijaputevima su bili pod nadzorom Tužilaštva BiH. Sanjin Avdić je, naime, priznao istražiteljima da je jedna od njegovih kompanija poslovno sarađivala sa Romanijaputevima sa Sokoca, te da je on izvlačio gotovinu za Mirka Pandurevića. Kada je Pandureviću predavao novac, on mu je kazao da je njegova firma Romanijaputevi dobila tender u iznosu od preko 2 miliona KM od Javnog preduzeća Putevi RS za izgradnju jedne dionice puta, zbog čega je on imao obavezu da tadašnjem direktoru Puteva RS-a Nenadu Nešiću isplati oko 250.000 KM za dobijeni posao.

U oktobru 2019. godine, postignut je dogovor da Sanjin Avdić preko firmi Adriatic International, Kadal i Prios izda fiktivne račune Romanijaputevima na ukupan iznos od 250.000 KM. Od tog novca, Sanjin Avdić bi zadržao oko 10 posto, a da ostatak novca bi predao Mladenu Lučiću. Nekoliko mjeseci kasnije, Avdić je predao o predao oko 130 hiljada KM Mladenu Lučiću, prijatelju ministra Nenada Nešića,piše Avaz

Podsjetimo, MUP RS je u četvrtak ujutro uhapsio ministra sigurnosti Nenada Nešića, Mirka Pandurevića i Mladena Lučića.

