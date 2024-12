Detalji s ročišta optuženima za ubistvo policajaca: Evo šta su danas rekli Aleksandar Macan i njegov advokat Duško Tomić

U Kantonalnom sudu u Sarajevu će 27. decembra biti izrečena presuda za ubistvo sarajevskih policajaca. Presuda će biti izrečena Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, optuženima u saizvršilaštvu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine, na Alipašinom Polju.

Trećeoptuženi za saizvršilaštvo u ubistvu Marko Trifković ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice.

Na današnjem ročištu završne riječi su dali optuženi Aleksandar Macan i njegov branilac advokat Duško Tomić.

Opsežne završne riječi

– Složit ću se s advokatom i njegovim tvrdnjma i reći samo da je istina najpravednija, a Bog je veći svjedok istine i vjerujem da će časni sud odlučiti pravedno- kazao je Aleksandar Macan kratko nakon opsežne završne riječi njegovog branioca Duška Tomića.

Duško Tomić je na kraju izlaganja naveo da bez Alkesandra Macana ne bi bilo ovog suđenja.

– Sve što ste imali u tezama i nagovještajima potvrdio je moj klijent i za nagradu ste mu predložili da mu sudite za saizvršilaštvo u ubistvu policajca, to nije fer i nije istina. Danas završava suđenje i na scenu stupa vijeće. Vijeće u kojem veliki autoritet predsjedavajući vijeća. Vjerujem isto kao i sad u pravdu i vjerujem u instititucije BiH, vjerovao sam i 1992.- naveo je Tomić.

U završnoj riječi Tomić je pomenuo supruge nastradalih policajaca čije riječ trebaju biti opomena svima, te je pominjao tužiteljice, ulogu medija, svjedoke, govorio o hrabrosti porodice Macan , želji optuženog Aleksandra Macana da govori o istini, a nočito se obrušio na postupke Marka Trifkovića koji je sklopio sporazum o priznanju krivice , a onda na Sudu tvrdio da se ničeg ne sjeća.

– Nema nikakve dileme da će pobijediti istina. Istina je da su ubijena dvojica policajaca , tu se svi slažemo. Od tog tragičnog dana do danas svi dobri ljudi, pravedni traže da se razjasni kako se to dogodilo i ko je krivac. Ja volim da ponavljam prvi krivac je mržnja pohlepa potreba za novcem, za bogatstvom, otimanjem tuđeg , e to je pravi krivac. Nikada nisam u životu imao takav slučaj da tri suoptužena počnu tako što se dvojica brane šutnjom, a treći Aleksandar Macan tačno na ovaj dan 24. 12. 2021. sam dođe i kasnije na sudu potvrđuje kako je bilo i brani se istinom- naveo je Tomić.

Naveo je da je Aleksandar Macan došao iz Španije preko Beograda i preko Drine stigao kod Tomića u kući u Međašima. Prema Tomićevim riječima Macan je slobodno došao u tužilatvo, tako što je bio uvjeren da će svojom istinom negirati sve one koji tvrde da je on znao, htio i ubio policajce.

– Nije znao, nije htio i nije pristao. Uz velike napise medijske koji su do neki dan bili „Ubice“, „Ubice kumovi“, evo dvojice, mi još nemamo ubice,toga nema u sudnici , taj se branio šutnjom, a onda iza leđa optuženih otišao i potpisao nagodbu i dobio 15 godina . Šta je taj čovjek potpisao. Potpisao je da nije znao da će biti ubijeni policajci, ali je pristao, a onda zbog blaže vinosti umjesto 40 godina dobio 15 godina zatvora. On je potpisao nešto, što je ovdje u sudu i javno demantovao, na taj način je ignorisao i ovaj sud tvrdeći da se ničeg ne sjeća . Šta to znači tako ziheraški izigrati ovaj sud, tužilaštvo i ove ljude u sudnici. Ja samo ne znam , imam pravo da komentarišem, šta znači da da saglasnost odbrani i da će biti svjedok onda dođe i ničeg se ne sjeća… On nema emocije za sve za šta ga se optužuje, zato on tako bezočno laže tužilaštvo, potpisajuje nešto. Kad pogledamo optužnicu, on je saizvršilac zato što je prije nego što je Sava pucao bio u kolima. Ako je to tako, ti si ljudino trebao gurnuti Savu i spriječiti da ubije. Nisi to uradio. Ti si klasični izvršilac . U zlu ima i dobro, da najzad cijeli svijet vidi kakav je karakter kriminalca, za toga nema spasa. Nakon što je dobio 15 godina , sve vrijeme se druži s pet ubica u zatvoru u Zenici, e to je njegovo društvo, tamo su oni glavni. Ništa na njega nije utjecala smrt dva policajca. Šta je on ustvari uradio. Pa potvrdio priču mog klijenta – naveo je Tomić i dodao.

– Aleksandar Macan je od 24. decembra za mene heroj. Prvooptuženi se ljuti i naziva ga izdajnikom. Taj Aleksandar Macan je doživio transformaciju- naveo je Tomić.

Kao primjer Macanove transformacije je bilo nastojanje od Uprave KPZ Zenica da dobije knjigu „Rob“ od Isaka Singera, zato da vidi šta je čovjek, a Macan je po riječima Tomića. rob istine.

– Jedini živi svjedok sa lica mjesta je moj klijent. Nikada nismo tražili nagodbu. Govorio sam dajte mu 20 godina za drugo što je počinio, za prikrivanje zločina, za obijanje vozila, za sve, ali nemojte pisati da je ubio dva policajca kad nije. Onda smo na kraju nedavno doživjeli da Tužilaštvo kaže mijenjamo kvalifikaciju za Aleksandra Macana, nije htio da policajce ubije prvooptuženi, ali je pristao i zato je saizvršilac sa blažim oblikom vinosti i smatrao sam da ga to tereti kao saizvršioca. Međutim vidio sam da tužilaštvo nije izmijenilo drugi dio, a to da je pucao u pravcu policije s dva hica u pištolja. Ako je Tužilaštvo promijenilo da nije znao da će Sava Marinković pucati ali je pristao na posljedicu, ako tvrde da je pucao u pravcu policije, a nije, neka onda on dijeli sudbinu saizvršioca sam za sebe, a ne zbog toga da li je znao hoće li pucati Sava ili neće-naveo je Tomić.

Nije bilo bitno je li kod Save bila puška

Prigovorio što nije dozvoljeno Aleksandru Macanu da ponovo svjedoči nakon izmjene optužnice.

– Zato mi nije bilo bitno je li kod Save bila puška ili nije , zato nam je bitno bilo da dokažemo javnosti da Aleksandar Macan nije pucao u pravcu policije- naveo je Tomić.

On je pomenuo i policajca koji je ispričao da su mu na licu mjesta ispala dva metka, te se obrušio na izjavu svjedoka koji jedini govori da je pucano iz pištolja mada svi ostali svjedoci i vještaci balističar i patolog jasno ukazuju da je pucano iz automata.

– Neka se popne čovjek na 10 sprat neće vidjeti ništa ni da je oko sokolovo. Starac od 83 godine izjavio je da je čuo jedan- dva pucnja onda je vidio vatru i ne zna koje je oružje, ali je vidio nakon toga džip ogromnih farova koji je skrenuo desno. Nakon dvije godine isti svjedok odjednom je vidio ono što nije vidio, vidi pištolj, a ne vidi džip. To je dokaz na osnovu kojeg treba da se moj klijent osudi da je pucao u pravcu dva policajca. Kad ti se kaže da ostanu dva živa metka na licu mjesta, to je fingiranje- kaže Tomić .

– Je li pucano iz puškomitraljeza, jesu imali šanse da prežive, nisu, šta će onda Macan sada da puca. Gdje je Macan bio, u kolima koja krade. U momentu kada čuje rafal, on je u kolima, vadi sat. Šta je vidio u kolima o tome neću da pričam , šta je bilo u tim kolima to je trebao da odgovori gazda iz Hrvatske i vozač tih kola koji se nikada nije pojavio. Ali ni policija koja je odvela to auto u garažu nema dokumentaciju šta su našli u autu, neka to ostane tajna onoga džipa. U tom trenutku dolazi do paljbe koju Aleksandar Macan nije vidio. A vidio je kasnije šta se desilo i pitao odakle puška. Odgovor je dobio: „ Pucala je policija na mene i ja odgovorio“. Macan po optužnici ulijeće u auto u kojem već sjede dvojica. Macan je ostavio svoj DNK u tim ukradenim kolima. Fizički nije mogao reći ne pucaj – naveo je Tomić.

Naveo je neugodnosti koje proživljava porodica Macan na Palama, te sviju njih nazvao herojima jer su „izdali zločin“.

– Ovdje u optužnici nema centralnog kapitalca Miloša Božovića koji je ojadio cijelu Evropu. Taj kapitalac nije se našao ni u jednoj završnoj riječi prvooptuženog, ni Tužilaštva. Što se krije Miloš Božović. Pa on je šef ovim ljudima za kog godinama rade. On u transkriptu kaže „sjajan tim“ , „drotovi“. Nije mu teško da bude s policajcem uhapšen u Banjoj Luci , on je zvijezda i ima sve službene legitimacije i Srbije i Crne Gore i RS. Taj Miloš Božović je bio u rukama BiH u rukama tužioca koga poštujem, ali je Sud odbio da ga sasluša. Da vidimo kako je sve krenulo, jer on tvrdi da su ova tri čovjeka na lici mjesta imali tri različita motiva. Motiv otpočetka je bio da ukradu auta, nikad nisu išli s oružjem u krađu, jer kako je rekao Aleksandar, ako ih uhapse s oružjem onda su tek stradali. Da je naišlo deset policajaca, bojim se da bi oni svi stradali, ali eto naišla su dvojica. Pardon, bili su na parkingu ta dvojica , jer su bili svi u akciji kad je bježao crni džip sat vremena prije i svi su bili na terenu. U sve je bila involvirana OSA. Tražio sam da se Osman Mehmedagić sasluša, da bi vidjeli kako s predsjednikom Suda BiH sjeda u pritvor, zato nisam imao šansu da saslušam Osmicu… Meni je sud odbio i da saslušam Vahidina Šahinpašića- naveo je Tomić,piše Avaz

Obrušivši se na naslove u pojedinim medijima Tomić je istakao da niko ne može da krši presumciju nevinosti. Navodeći naslov „Zaratili kumovi“ Tomić je istakao da se njegov klijent nije odrekao kuma, već da su podijelili mišljenje, ali da se prvooptuženi odrekao kuma.

Facebook komentari