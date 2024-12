Hoće li se Dodik pojaviti u sudnici ili će biti prinudno doveden

Polemike između ljekara i advokatskog tima predsjednika RS samo su uvod u dramatičnu završnicu u sudskom procesu protiv Milorada Dodika, kojem se pred Sudom BiH sudi zbog nepoštivanja odluka Visokog predstavnika u BiH. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za srijedu, 25. decembar, a nakon sudskog poziva jasno je da usporavanja sudskog procesa, uprkos očekivanjima, neće biti. Nervoza raste, pošto je suđenje u završnici, jer od glavnog pretresa do izricanja presude neće proći puno vremena.Protivljenje vještačenju

Podsjetimo, nakon operativnog zahvata na jednjaku, koji je 9. decembra izvršen u Beogradu, Dodik je pet dana kasnije pušten na kućno liječenje. Sud je naložio vještačenje njegove medicinske dokumentacije, a sudski vještak Haris Vranić ustanovio je da je optuženi sposoban za nastavak suđenja, nakon čega je nastavak glavnog pretresa i zakazan.

– Dostavljeno vještačenje je u potpunoj suprotnosti sa sadržinom otpusnog pisma Dodika koje je potpisalo više univerzitetskih profesora, specijalista za abdominalnu hirurgiju koji su preporučili mirovanje u trajanju odDa je imao bilo kakve posljedice ne bi bio pušten kući i u otpusnom pismu bi pisalo o kakvoj postoperativnoj komplikaciji se radi, odgovorio je u izjavi za „Avaz“ sudski vještak Haris Vranić, precizirajući da je i u izjavi ljekara iz Beograda, kao i u otpusnom pismu navedeno da je postoperativni tok poslije takvih vrsta liječenja tri dana, a da je Dodik na liječenju ostao pet dana.

Dakle, jedina dilema trenutno je hoće li se Milorad Dodik pojaviti na zakazanom pretresu, a prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ postoji velika mogućnost da zbog zdravlja to ne učini, pa smo provjerili šta bi Sud BiH mogao poduzeti u takvoj situaciji. 60 dana, a za određene aktivnosti i do tri mjeseca – reagirao je Dodikov advokat Goran Bubić.Mjerodavno je mišljenje liječnika, koji se izjasnio o tome da je on sposoban sudjelovati u krivičnom postupku. Prema tome, s obzirom na upozorenja koja prate svaki poziv, Sud može donijeti rješenje kojim se određenoj osobi, radi osiguranja kontinuiteta glavne rasprave, određuje pritvor. Stranka je uredno pozvana, ona kaže da je bolesna, vještak kaže da nije i da je sposobna sudjelovati u krivičnom postupku, i ako se ta stranka ne odazove, uvijek je prinudno dovođenje bila sljedeća mjera, a onda mjera pritvora – kazao je pravni ekspert Josip Muselimović.

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BIH, poziv koji je već stigao na adresu Milorada Dodika, osim mjesta gdje optuženi treba da dođe, te dana i termina kada treba da se pojavi, sadrži i upozorenje da će u slučaju nedolaska biti prinudno doveden. To znači da bi Sud, u slučaju Dodikovog izostanka, nastavak glavnog pretresa u srijedu trebao odgoditi, te zakazati novo, na koje bi Dodika dovela Sudska policija,piše Avaz

– Sud može sve uraditi. Svi ti procesi su vezani za određene radnje koje treba provesti, neke izjave saslušati i tako dalje, ali to nije moguće ako optužene osobe tu nema. Prema tome, mora se odrediti mjera pritvora radi kontinuiteta glavne rasprave – decidan je Muselimović.

Kakvu bi krizu izazvao ovakav razvoj događaja ne treba posebno naglašavati, ali Zakon je jasan, pa sve ovisi od odluke predsjednika RS i njegovog pravnog tima. Uprkos verbalnim istupima i ponašanju u sudnici, Dodik je racionalan političar koji je pokazivao da poštuje pozive Suda BiH, a procjena kakva ga kazna na kraju suđenja očekuje bit će ključna u ovom slučaju.

