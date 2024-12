Čampara: Koji sud će energent proglasiti vitalnim interesom nekog naroda

Čampara je u Danu uživo na N1 komentarisao i moguću rekonstrukciju Vlade KS.Definitivno slijedi rekonstrukcija Vlade KS. Ostaje li ista koalicija na okupu?

Mislim da ostaje, da li će biti proširena “Trojka” sa ZNG-om – pretpostavljam da hoće.

Portal “Faktor” danas piše da je Kantonalni odbor SDP-a predložio da se uskoro organizuje sastanak s predstavnicima SDA kako bi se razgovaralo o novoj vladi KS?

Nisam vidio to, ali sam uvijek za razgovore. Ne vjerujem da će se to desiti. Bili smo svjedoci da je bilo koaliranja na lokalnom nivou, imamo to u Goraždu i Krajini. Što se tiče “Trojke” i Vlade KS, mislim da tu ostajemo stabilni. Mislim da je “Trojka” brend koji mora štititi sebe i da ne istura druge kandidate.

Ko će od ministara, pored Bojana Bošnjaka koji je već drugi mjesec u pritvoru, ostati bez fotelje?

Da iskren budem, ne znam te detalje. Ne vjerujem da je razgovarano o imenima, sad je pitanje same preraspodjele pozicije – ko će biti premijer, da li će doći iz NiP-a itd. Ali mnogo je važnije pitanje da li će doći stručni i obrazovani ljudi, jer to zaslužuju građani Kantona.

Hoće li doći do preraspodjela funkcija ukoliko kadar NIP-a preuzme funkciju premijera? Pominje se da bi Nihad Uk mogao biti kandidat “Trojke” za gradonačelnika Sarajeva?

Sve to je sada na nivou spekulacija, iza Nove godine će biti intenzivirani razgovori. Lično mislim da bi Muzur bio dobar premijer, ali mislim da neće napustiti poziciju načelnika Ilidže. Ne bih volio da budu kozmetičke promjene Vlade.Šta su minusi u radu aktuelne Vlade?

Najveći su minusu u komunalnoj privredi i što nije dobro komunicirala sa građanima.

Danas je održan press Kluba Bošnjaka u federalnom Domu naroda. Tema, naredna sjednica i Zakon o južnoj interkonekciji. Čović je i danas ponovio stav kako očekuje da će se napraviti nova firma koja će biti u vlasništvu Vlade FBiH sa sjedištem u Mostaru?

Mislim da se neće napraviti nova firma sa sjedištem u Mostaru jer nema potrebe. BH-Gas se može reorganizovati. Mislim da je ovaj Zakon dobar i da je to interes države. To je inters i naših najvažnijih prijatelja SAD-a. Ne vidim razlog da bi moglo doći do nekih posebnih problema.

Šta ukoliko HDZ aktivira zaštitu vitalnog nacionalnog interesa?

Volio bih da vidim ustavni sud koji bi mogao proglasiti da je neki energent vitalni interes nekog naroda.

Čović kaže danas kako se “desilo opet, da se uvijek neko potrudi da nam izmaknu stolicu”. Očigledno se ova izjava odnosi na američkog ambasadora Murphyja?

Ne znam, ali mislim da američka administracija i Murphy imaju najbolje namjere prema BiH. To su dokazali i oni su garant Dejtonskog sporazuma. garant su svih dobrih stvari koje se dešavaju u BiH. Vjerujem da će ovaj Zakon biti usvojen na Domu naroda,piše N1

