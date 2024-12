Stanivuković: Što majka želi djetetu mi želimo RS-u, ovo su ciljevi PDP-a

U fokusu PDP biće običan čovjek, a prema Republici Srpskoj ćemo se ponašati kao majka prema djetetu. Sve ono što majka želi svom djetetu, mi to želimo Republici Srpskoj – poručio je Stanivuković te dodao:

– Zakoni u ovoj zemlji moraju zaštiti običnog čovjeka. Vodićemo majčinsku politiku, a to znači da ćemo se ponašati prema Republici Srpskoj kao majka što se brine o svom djetetu. Znate ono kada majka kaže: “Potrovaće nam djecu šta sve gledaju, šta sve jedu, šta im sve daju u školama”. Idemo da to promijenimo. Idemo da uredimo ovu zemlju kako odgovara jednoj majci koja želi da joj dijete živi ovdje – ističe Stanivuković,pišu Vijesti

On je naglasio da to podrazumijeva reformu obrazovanja, ali i izmjene mnogih drugih zakona.

– Udaljićemo kladionice od škola. Vi danas izađete iz Gimnazije u Banjaluci i oko vas tri kladionice. Unutra privatne pekare, svašta prodaju, postavljeni aparati da djeca kupuju energetska pića i ko zna šta još. Postalo je normalno da sve generacije gledaju rijaliti programe i sve to prolazi. To moramo da mijenjamo. Može to sve da postoji, ali mora biti nekih pravila. TV operateri emitujte to iza 12 časova naveče, do tad zatamljen ekran – kaže Stanivuković.

Dodao je da će se posebna pažnja posvetiti i ekonomskoj reformi Republike Srpske, s posebnim akcentom na cijene, kao i namete privredi, sa porukom da je vrijeme da se stane u kraj negativnim pojavama koje guše društvo.

