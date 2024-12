Detalji novih sankcija Dodiku: Ovo su sankcionisane firme i osobe

Danas je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a označio tri osobe u Bosni i Hercegovini (BiH) koji čine dio predsjednika RS Milorada DodikaDanašnja akcija također je usmjerena na bh. političara koji služi kao ključni pokretač Dodikove korupcije i destabilizirajuće političke agende.

Dodik je godinama koristio svoj službeni položaj kako bi akumulirao lično bogatstvo kroz kompanije povezane s njim i njegovim sinom, Igorom Dodikom. Ova korupcija, u tandemu s Dodikovim kontinuiranim nastojanjem da destabilizira vladajuće institucije BiH, potkopava povjerenje javnosti u državne institucije BiH i vladavinu prava.

“Dodik i njegova porodica nastavljaju se oslanjati na saradnike od povjerenja kako bi prikrili svoju upletenost u nove poslovne pothvate, obogaćujući sebe i svoje prijatelje dok pokušavaju zaobići američke sankcije”, rekao je vršitelj dužnosti podsekretara Ministarstva finansija za terorizam i finansijsku obavještajnu službu Bradley T. Smith dodavši:

“Sjedinjene Države nastavit će razotkrivati ​​ove napore i pozivati ​​na odgovornost pojedince koji su omogućili te sheme”.

Porodica Dodik nastavlja s nastojanjima da zamagli kontrolu nad entitetima manipuliranjem upravljačkim strukturama i preregistracijom kompanija pod novim imenima. Današnja akcija nadovezuje se na prethodna označavanja porodice Dodik razotkrivajući njihove namjerne pokušaje izbjegavanja sankcija SAD-a i ciljajući na pojedince koji podupiru te aktivnosti.

Finansijska mreža porodice Dodik i pokušaji izbjegavanja američkih sankcija

Sjedinjene Države proglasile su Dodika 5. januara 2022. u skladu s Izvršnom naredbom (E.O.) 14033 jer je odgovoran ili suučesnik u, ili je izravno ili neizravno sudjelovao u, kršenju ili činu koji je ometao ili prijetio provedbi, Daytonski mirovni sporazum (DPA), kao i korupcija vezana za zapadni Balkan.

Sjedinjene Države također su prethodno označile Dodika 17. jula 2017. u skladu s E.O. 13304 za ometanje ili prijetnju ometanja DPA. Dodatno, Sjedinjene Države označile su Dodikovu odraslu djecu, Igora i Goricu Dodik, 20. oktobra 2023. u skladu s E.O. 14033 za materijalno pomaganje, sponzoriranje ili pružanje finansijske, materijalne ili tehnološke podrške za, ili robu ili usluge za ili u podršku Dodiku, osobi čija su imovina i interesi u imovini blokirani prema E.O. 14033.

Napori Dodikovih da se obogate doveli su do toga da je OFAC 20. oktobra 2023., 18. juna 2024. i 6. novembra 2024. označio ključne dijelove Dodikove korumpirane pokroviteljske mreže, uključujući nekoliko pojedinaca pod Igorovom izravnom kontrolom. Dodik je iskoristio svoj službeni položaj kako bi usmjerio ugovore Vlade RS-a s mrežom privatnih kompanija koje on i Igor nadziru. Dok Igor kontrolira mnoge kompanije u ovoj mreži, on prikriva svoju ličnu povezanost s firmama oslanjajući se na različite nominalne vlasnike i direktore.

Nimbus inovacije d.o.o. Banja Luka (Nimbus): Mehanizam zaobilaženja sankcija povezan s Igorom Dodikom

Nimbus inovacije d.o.o., kompanija za pružanje IT usluga sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, osnovana je nakon što su Sjedinjene Američke Države sankcionisale Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka (Sirius) 18. juna 2024. Sirius je bio pod kontrolom Igora Dodika. Nimbus je formalno registrovan na istoj adresi gdje se nalazio Sirius i preuzeo svu njegovu imovinu, operacije i obaveze. Unatoč promjeni imena, kompanijom je nastavio upravljati isti direktor pod Igorovom kontrolom. Igor je redovno dobijao izvještaje o poslovanju Nimbusa i davao saglasnost za ključne poslovne odluke.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) sankcionisao je Nimbus prema izvršnoj naredbi (E.O.) 14033, jer je kompanija bila pod vlasništvom ili kontrolom, ili je djelovala u ime Igora Dodika, čija su imovina i interesi blokirani u skladu s ovom naredbom.

Nova kompanija, isti obrasci poslovanja

Kako bi održao kontrolu nad svojom mrežom, Igor Dodik uključio je članove porodice. U novembru 2023. njegov rođak Aleksandar Dobrić (Aco) osnovao je Best Service d.o.o. Banja Luka, prethodno poznat kao Agape Best. Agape, ugostiteljska kompanija pod vlasništvom Gorice Dodik, već je bila sankcionisana 20. oktobra 2023. godine. Best Service posluje na istoj adresi kao i Agape i bavi se istim ugostiteljskim djelatnostima.

Aco Dobrić je u skladu s Igorovim uputama upravljao Best Serviceom, dok je njegov otac, Mirko Dobrić, također bio uključen u upravljanje. OFAC je sankcionisao i Aca i kompaniju Best Service prema E.O. 14033 zbog njihove povezanosti s Igorom Dodikom.

Zelena Jabuka: Nastavak poslova sankcionisanih entiteta

Igor Dodik i Mirko Dobrić zajednički su vlasnici Fruit Eco d.o.o. iz Gradiške, kompanije za voćarsku proizvodnju koja je sankcionisana u aprilu 2024. Nakon tih sankcija, Mirko je osnovao Zelenu Jabuku d.o.o., registrovanu na istoj adresi kao i Fruit Eco. Ova nova kompanija nastavila je iste poslovne aktivnosti pod Igorovim nadzorom. OFAC je sankcionisao i Zelenu Jabuku prema E.O. 14033, jer je bila pod kontrolom Mirka Dobrića, čija su imovina i interesi blokirani.

Vlatko Vukotić: Pritisak na protivnike Dodikove mreže

Vlatko Vukotić, bivši zaposlenik Alternativne televizije (ATV) i Prointer ITSS-a, vlasnik je PR agencije Vorto d.o.o. Igor Dodik je koristio Vukotićeve usluge za pritisak na kompanije i pojedince koji su se suprotstavljali njegovoj mreži. Vukotić je također savjetovao Igora o načinima smanjenja utjecaja sankcija. OFAC je sankcionisao Vukotića i njegovu kompaniju Vorto prema E.O. 14033 zbog njihove uloge u podršci Dodikovim poslovima,pišu Vijesti

Politički saveznici i podrška Dodikovoj agendi

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zloupotrijebio je svoj položaj za jačanje Dodikove pozicije. On je blokirao usvajanje budžeta BiH za 2024. kako bi omogućio finansiranje SNSD-a na lokalnim izborima. Košarac je također orkestrirao sastanke visokih zvaničnika bosanskih Srba radi političke podrške Dodiku.

OFAC je sankcionisao Košarca prema E.O. 14033 zbog njegove ključne uloge u Dodikovoj destabilizirajućoj agendi.

