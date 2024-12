Novi detalji o mrtvim bebama , kod Varaždina. Roditelji bili u sekti?

Roditelji su uhićeni i nad njima policija provodi kriminalističko istraživanje.

Treće dijete je zbrinuto. Otac se drastično promijenio otkad je ušao u sektu sa suprugom”

“Nismo imali komunikaciju s njima. Nikad nisu dolazili u selo. Policija je tu bila do 16 sati. Detalje ne znam, nisu puštali nikoga. Čuli smo bager da kopa. Ne znamo tko je pokazao gdje su tijela zakopana”, rekla je vidno potresena predsjednica mjesnog odbora za 24sata i dodala da je ovo užas za njihovu zajednicu.

Policija je na mjesto tragedije stigla danas oko podneva, a portal neslužbeno doznaje da su i roditelji danas bili tamo.

“Mi smo zaprepašteni. Vidjeli smo jako puno policije. Odmah smo posumnjali da se nešto strašno dogodilo. Oni su inače bili povučeni. Kad je netko dolazio do njih, oni bi se povukli u kuću. Doselili su se prije par godina. Nismo naslućivali da se ovako nešto može dogoditi”, kazali su novinarima susjedi.

24sata je stupio u kontakt i s jednim poznanikom oca.

“Jedno sam vrijeme surađivao s njim, ali se drastično promijenio i udaljio od svih kad je ušao u sektu sa suprugom. Ne znam o kojoj se sekti radi, ali njena obitelj je cijela uključena, a uvukli su i njega. Djecu nisu uopće htjeli prijaviti u sustav, zvao me jednom njegov otac da je zabrinut za njih. Žena izgleda nije imala dovoljno mlijeka, a kad mu je otac savjetovao dohranu, odbio je to i prekinuo svaki kontakt. Nije više htio govoriti o djeci, ocu je samo javio da su rođena, ali nije htio pokazati fotografije niti ga pustiti da ih vidi”, rekao je.Deklarirali su se kao pripadnici kršćanskog religijskog pokreta”

Roditelji majke mrtve djece prvi su se doselili u Ljublje Kalničko, u općini Ljubešćica, prije otprilike pet godina, a nakon toga su u mjesto došli majka djece i otac, nevjenčani supružnici. Doselili su se oko dva kilometra dalje. Njihova kuća zadnja je u selu, a put do nje je makadamski, rekli su mještani za Jutarnji. Oko 150 metara od njihove kuće nalazi se kapelica, a sve je okruženo šumom.

“Nevjenčani suprug zna se prošetati po selu u dugoj crnoj halji, a nosi i dugu bradu. Ženu nismo viđali. Jednom je došao tako odjeven i do nas u kamenolom, no ni s kim nije razgovarao, kratko se zadržao i otišao. Prema mojim informacijama, nijedno od njih nije zaposleno, a majčini roditelji su, koliko ja znam, profesori u varaždinskim školama”, kazao je novinarima mještanin,piše Index

Prema pisanju Jutarnjeg, roditelji su se navodno deklarirali kao pripadnici kršćanskog religijskog pokreta mesijanski židovi.

