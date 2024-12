Vijeće ministara povećalo osnovicu za obračun plaća: Radnicima od 30 do 80, a političarima po nekoliko stotina maraka

Vijeće ministara BiH prije nekoliko dana donijelo je odluku o visini osnovice za obračun plaće za 2025. godinu, koja je sa 600 povećana na 631,50 KM. Na taj način je ispunjena zakonska obaveza prema kojoj se osnovica za plaću utvrđuje u visini od 50 posto prosječne mjesečne neto plaće u BiH, ali status uposlenih nije značajno poboljšan.Uslovi rada

– To je sramotan iznos, ovo je tek toliko da se zakon ispoštuje. Državnim zaposlenicima i namještenicima od 30 do 80 maraka, a političarima opet od 300 do 500 KM. Ovo isključivo rade zbog sebe. U Graničnoj policiji BiH su plate male, a pogotovo uslovi rada su katastrofa. O tome pišemo mjesecima – kaže Dragan Krvavac iz Sindikata Granične policije BiH.Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH Radenko Mirković ukazuje i na apsurd da je minimalna plaća radnice iz RS, koja radi u državnoj instituciji, trenutno približno 720 KM, a doprinosi joj se plaćaju u RS, gdje po zakonu ne bi smjela imati ispod 900 KM, koliko iznosi minimalna plaća u ovom entitetu.

Prvi ugovor

– I ovo povećanje je samo magla, jer dok se ne usvoji budžet od njega nema ništa. Mi očekujemo da na Vijeću ministara do polovine decembra bude informacija o novom kolektivnom ugovoru, nakon čega teče rok od 60 dana za njegovo potpisivanje. Obračun plata onda će ići sasvim drugom metodom. To je prvi kolektivni ugovor nakon 30 godina i njegovo potpisivanje bit će istorijski momenat za nas – kaže Mirković, te dodaje da će kolektivnim ugovorom biti precizirane veća osnovica, kao i naknada za topli obrok,piše Avaz

