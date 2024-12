Osumnjičen 19-godišnjak: Pucao na dva muškarca u Velikoj Kladuši iz poluautomatske puške

Jutros oko 7:40 zaprimljena je dojava da je u naselju Marjanovac, općina Velika Kladuša, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom su povrijeđena dva muška odrasla lica inicijala P. N. i P. J. Oni su imali prostrijelne rane u predjelu donjih ekstremiteta, to jeste nogu. Zbog težine ozljeda isti su prevezeni u Dom zdravlja Velika Kladuša, gdje im je ukazana prva medicinska pomoć, a onda su upućeni Kantonalnu bolnicu “Dr. Irfan Ljubijankić”, gdje su hospitalizirani. Tu su ostali na daljem liječenju. Moram napomenuti da lice za koje se sumnja da je izvršilo ovu radnju je inicijala S.Z., rođen 2005. godine u Marjanovcu. On je upotrebom poluautomatske puške izranjavao navedena lica – rekao je Beganović.O svemu je upoznato Tužilaštvo USK, pod čijim nadzorom pripadnici PU Velika Kladuša vrše uviđajne radnje te utvrđuju okolnosti događaja. Tužilac će naknadno okvalifikovati djelo,piše Presmedia

Facebook komentari