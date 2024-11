U ovim dijelovima BiH se danas očekuje snijeg, sljedeće sedmice nove promjene

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake poslije podne. U ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U nizinama Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu zemlje do 13 stepeni.U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama. U nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, a višim snijeg. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 3 stepeni.

Trodnevna prognoza

U nedjelju 01.12.2024., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša ili rosulja, a na planinama slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U ponedjeljak 02.12.2024., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U utorak 03.12.2024., u Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U Bosni će preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 stepeni,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne. Nestabilno vrijeme, niže temperature, povećana naoblaka i padavine, kod većine populacije uzrokovaće lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se pojačati. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od hladnoće, primjereno se odjenuti i umanjiti aktivnosti na otvorenom. U Hercegovini sunčanije, pri tome uz povremene udare bure, što će remetiti osjet ugode.

