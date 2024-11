Bećirović: Oružane snage su garant mira i sigurnosti za svakog čovjeka u BiH

Poštovani ministre Helez,

uvaženi generale Kneževiću,

cijenjeni generali,

vojnici, podoficiri i oficiri,

civilna lica na službi u OSBiH,

predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti,

ekselencije,

eminencije,

dragi gosti!

Na početku obraćanja, čestitam pripadnicama i pripadnicima Oružanih

snaga BiH (OSBiH), kao i građankama i građanima Bosne i Hercegovine,

19. godišnjicu Oružanih snaga BiH.

U proteklih devetnaest godina OSBiH izrasle su u respektabilnu vojnu

silu koja služi ljudima i državi.

To je, prije svega, rezultat posvećenog i odgovornog rada svih vas u

OSBiH, od generala do vojnika.

Ova institucija je postala pouzdana i cijenjena, kako na unutrašnjem, tako i

na međunarodnom planu.

OSBiH jedina su legalna vojna sila naše države, zadužena i spremna za

djelovanje i pomoć na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. One su

garant mira i sigurnosti za svakog čovjeka.

OSBiH su ponos naše države. Naša je obaveza da im pomognemo da

dodatno ojačaju i unaprijede:

 sveukupne kapacitete;

 organizacijsku strukturu;

 efikasnost i odgovornost institucija odbrane;

 vojnu opremljenost;

 transparentnost i finansije;

 i životni standard njenih pripadnika.

Dame i gospodo,

ne zaboravimo iskazati zahvalnost našim prijateljima iz NATO-a.

Zato posebno poštovanje i zahvalnost iskazujem državama članicama

NATO-a koje konkretno pomažu opremanje i jačanje jedinstvenih OSBiH.

Također, želim ukazati na važnu ulogu NATO štaba u Sarajevu, kao i

doprinos EUFOR-a u očuvanju sigurnog i stabilnog ambijenta u našoj

državi.

Konkretni rezultati i postignuća OSBiH su impresivni.

Kao član Predsjedništva BiH, posebno želim istaknuti da su OSBiH

iskazale:

 ogromnu motiviranost, posvećenost i patriotizam;

 vrhunski profesionalizam;

 zavidan nivo obučenosti i požrtvovanosti u spašavanju ljudskih života;

 sposobnost zajedničkog i koordiniranog djelovanja s oružanim snagama

zemalja NATO-a;

 spremnost za dostizanje NATO standarda;

 i povećanu interoperabilnost, kao jedan od najvažnijih parametara

saradnje i dostizanja NATO standarda.

To nisu samo moje lične ocjene, to su prepoznali i najviši zvaničnici NATO-

a. Tokom niza razgovora, u sjedištu NATO-a u Briselu, s generalnim

sekretarom NATO-a, predsjednikom Vojnog komiteta NATO-a i drugim

najvišim zvaničnicima ove alijanse, uvjerio sam se koliko su naše OSBiH

respektirane.

OSBiH moraju ostati iznad i ispred političkih i individualnih aspiracija. One

moraju ostati pozitivan primjer, na koji se i druge institucije trebaju ugledati.

Vojska mora ostati profesionalna, odgovorna i u funkciji realiziranja

zakonski definirane misije.

Naše OSBiH su pokazale da služe građanima.

Uprkos ograničenim resursima, OSBiH su dokazale da su pouzdana

institucija koja pomaže građanima i civilnim strukturama u reagiranju na

prirodne katastrofe i druge nesreće.

Predsjedništvo BiH je, kao vrhovna komanda OSBiH, odgovorno i

pravovremeno djelovalo u situacijama prirodnih i drugih nesreća, te

jednoglasno usvajalo neophodne odluke o angažiranju naših vojnih snaga.

Na osnovu više od trideset odluka Predsjedništva BiH, samo u ovoj godini,

OSBiH su požrtvovanim i hrabrim djelovanjem dokazale da su spremne i

sposobne za pružanje pomoći svim ugroženim lokalnim zajednicama u

Bosni i Hercegovini.

OSBiH su sve zadatke uspješno izvršile. Čestitam vam na tome. Vaš

profesionalizam, hrabrost i predanost zaslužuju najvišu pohvalu.

Svi zajedno možemo biti ponosni na multietničke OSBiH, koje pripadaju i

istinski služe svim građanima na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i

Hercegovine.

Osim u državi, OSBiH su dokazale profesionalizam i izvan granica

Bosne i Hercegovine.

Dale su nemjerljiv doprinos afirmaciji naše države na međunarodnom

planu.

Za manje od tri decenije Bosna i Hercegovina se transformirala od

primatelja do davaoca međunarodne vojne pomoći. Zasluge za to primarno

pripadaju OSBiH. Historija nakon Drugog svjetskog rata ne pamti tako brz

progres jedne države.

Decenijsko uspješno učešće OSBiH u internacionalnim operacijama

podrške miru širom svijeta je najbolja potvrda da naša država može biti

pouzdan partner i doprinositi svjetskom miru i sigurnosti. Visoke ocjene o

NATO vođenim operacijama, UN i EU misijama su najbolja potvrda visokog

stepena obučenosti i profesionalizma naših OSBiH.

Naši vojnici su pokazali kako se čuva obraz države i stiče povjerenje

saveznika.

Dame i gospodo,

nikad ne smijemo skidati pogled s naše budućnosti.

Nastavimo dostizati NATO standarde jer su oni garancija da ćemo svi

zajedno imati više sigurnosti, ekonomskog napretka i pravde.

Državi Bosni i Hercegovini ne trebaju prijetnje.

Svi moramo, napokon, shvatiti da u našoj državi dijelimo i dobro i zlo.

Jačajmo mir, sigurnost i dobrosusjedske odnose.

Radimo da bude više dobra i napretka.

Za sve nas zajedno.

Doprinosimo zajedno da OSBiH budu još snažnije i efikasnije.

Dame i gospodo,

živimo u opasnom i surovom svijetu.

Stradanje civila u Ukrajini, Gazi i nekim drugim dijelovima svijeta neka nam

bude dodatna opomena koliko je važno da čuvamo principe ustavnosti i

zakonitosti, jer oni su temeljna pretpostavka mira i stabilnosti.

Na kraju obraćanja, imam poruku za sve građane i narode Bosne i

Hercegovine:

Sudbine naših predaka ne možemo promijeniti, ali na sudbinu naših

potomaka možemo uticati.

Radimo zajedno da naša djeca i unučad imaju mirnu, sigurnu i stabilnu

budućnost.

Zaštitimo zajedno bošnjačku, srpsku, hrvatsku i svu drugu djecu u našoj

domovini.

Jačajmo OSBiH kao glavni faktor zaštite mira i stabilnosti.

Dragi oficiri, podoficiri i vojnici,

vaša misija nije samo vojna, ona je moralna i društvena, i svi građani

Bosne i Hercegovine mogu biti ponosni na vas.

Hvala vam što ste takvi kakvi jeste – hrabri, odani, profesionalni i čestiti.

Hvala vam što služite Bosni i Hercegovini i svim njenim ljudima.

Sretan vam Dan OSBiH!

Facebook komentari