Sladić: Najprije jugo, sredinom sedmice snijeg, u petak obilnije padavine

Osjetna promjena vremena praćena naglim padom temperature zraka je pred vratima. Nova radna sedmica počinje u dinamičnom ritmu, najprije s natprosječno toplim utorkom koji će obilježiti jako, na udare olujno jugo, koji će označiti početak promjene vremena na području Bosne i Hercegovine.Na prednjoj strani duboke doline sa sjevera, povlači se veća količina vlažnog zraka sa Mediterana u sve izraženijem jugozapadnom visinskom strujanju. Kiše će tokom utorka, kako to obično biva u ovim situacijama, najviše biti uz Jadran, u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne gdje će nerijetko biti i jačih pljuskova, a tek rijetko i prolazno vrlo malo kiše bit će i u Krajini te na sjeveru Bosne. Tokom poslijepodnevnih, a naročito večernjih sati utorka, usljed približavanja poremećaja i povećanja pritisne razlike usljed nadolazećeg frontalnog sistema, u većem dijelu zemlje zapuhat će umjeren do jak, na udare i olujan jugo na planinama.

Približavanjem izražene hladne fronte sa sjeverozapada kontinenta, a potom i njenim premještanjem preko naše zemlje tokom srijede, uslijedit će osjetan i nagli pad temperature zraka te promjena smjera vjetra s južnog na sjeverni I sjeverozapadni, koji će usloviti da kiša već prijepodne u Krajini pređe u susnježicu i vlažan, gusti snijeg, a kako hladan zrak bude napredovao južnije do kasnog poslijepodneva i ranih večernjih sati će zahvatiti centralnu i jugoistočnu Bosnu.Napredovanje hladnog zraka može se vidjeti i na grafici gdje plave nijanse sve više napreduju ka jugu i označavaju hladnu zračnu masu polarnog porijekla na visini od 1.5 kilometar. Blijedom rozom bojom označena je mlazna struja koja prelazi preko naših područja te oslikava djelišnicu između toplijeg i hladnijeg zraka, a otkriva i duboku dolinu po vertikali koja se osom premješta direktno preko naših krajeva I s kojom se pumpa izrazito hladan zrak sve prema nižim slojevima atmosfere.

Stoga će srijeda biti meteorološki nepovoljan dan. Očekujemo poteškoće u saobraćaju usljed vlažnog i mokrog snijega, pogotovo u višim područjima te na planinskim prevojima gdje se očekuje formiranje značajnijeg snježnog pokrivača(mjestimice i više od 20 cm). U nizinama se očekuje stvaranje manjeg snježnog pokrivača (1 do 5, lokalno do 10 cm, rijetko i preko). U Hercegovini su uz jaču kišu izgledni i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Padavine će se u većem dijelu zemlje smiriti u četvrtak, no samo nakratko i prolazno, budući da će ojačati zračni pritisak pa je za očekivati i djelomično smanjenje naoblake uz više sunčanih intervala, najprije u Krajini, a do poslijepodneva i u većem dijelu zemlje. No, nova promjena vremena je već na rasporedu u petak.Sa zapada produbljuje se nova dolina prema Đenovskom zaljevu koja bi ovog puta sa sobom povukla ponovo topliji zrak po visini sa svoje prednje strane, a u prizemlju oformila prilično duboku ciklonu koja bi se premjestila kasnije dalje na sjeveroistok uz dosta vlažnog zraka preko naših područja, a uz nju je ponovo povezana prostrana hladna fronta koja zaobilazeći Alpe se premješta dalje preko naših područja,piše N1

Zavisno od samog položaja ciklone, zavisit će i tip padavina. Budući da se ponovo očekuje jačanje juga, pogotovo u centralnim područjima Bosne, snijeg je izgledno da će se brzo istopiti i na višim visinama, prije nego ga zamijeni novi do kraja dana. S većim dotokom vlage, očekuju se obilnije padavine na krajnjem jugu i istoku Hercegovine, te u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Mjestimično usljed većih količina padavina se mogu pojaviti problemi u vidu bujičnih, rijeđe i urbanih plavljenja. Na krajnjem sjeveru Bosne postoji najprije vjerovatnoća pojave prehladne, odnosno ledene kiše, no ona će zavisiti od položaja samog sistema te koliko južno strujanje bude izraženo u prizemlju, a koju potom ponovo mijenja snijeg, šireći se dalje na centralnu i istočnu Bosnu do kraja dana.

Smirivanje vremena očekujemo za dane vikenda, tako da na Dan državnosti očekujemo novo zatopljenje.

