U BiH radnici za penziju mogu dokupiti do tri godine staža, ali uz određene uslove: Evo kako to možete ostvariti

Stanovnici BiH kojima za penzionisanje nedostaju tri godine radnog staža, a imaju 62 ili manje godina, imaju mogućnost ostvariti penziju bez novog zaposlenja. Riječ je o situacijama u kojima im služba za zapošljavanje može dokupiti potrebni staž, i to najviše do tri godine. Međutim, kako bi se to pravo ostvarilo, potrebno je ispuniti određene uvjete, odnosno da je osoba bila dovoljno vremena osigurana preko službe za zapošljavanje, piše Večernji list.

Kako su ranije objasnili iz Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije, prema čl. 31. st. 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih, propisano je da se mirovinsko i invalidsko osiguranje osigurava nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, prema propisima o MIO.

Tako nezaposlena osoba koja je prijavljena nadležnoj ustanovi za zapošljavanje, a kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža za stjecanje uvjeta za starosnu mirovinu u smislu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, mora provesti to vrijeme u osiguranju, a najranije od 29. decembra 2000., kada je ovaj propis stupio na snagu. Zahtjev za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje podnosi nezaposlena osoba u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta i on se kompletira u toj službi.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti formular zahtjeva za dokup staža (svojeručno potpisan od podnositelja, fizičke osobe – nezaposlene osobe); originalnu radnu knjižicu ili ovjerenu presliku, odnosno izjavu o izgubljenoj ili uništenoj radnoj knjižici, te umjesto nje potvrdu o podacima registriranim u matičnoj evidenciji nadležne službe za mirovinsko i invalidsko osiguranje kao dokaz staža osiguranja.

Potvrdu o dokazu statusa nezaposlene osobe (potvrda iz činjenica iz službene evidencije) općinskog ureda za rad daje nadležna služba rada FBiH.

Uz navedeno, potrebno je dostaviti i suglasnost za uračunavanje posebnog staža u mirovinski staž, plus potvrdu o dokazu pripadnosti Oružanim snagama (Federalno ministarstvo odbrane, FMUP), a za one kategorije mirovina gdje postoji zakonska mogućnost da se on i uračuna u ukupan mirovinski staž – 62 godine starosti i 40 godina mirovinskog staža i 65 godina starosti i 20 godina mirovinskog staža. Također trebaju dokazi o potvrdi inozemnih nositelja staža osiguranja ako ih osoba posjeduje (npr. iz Hrvatske, Italije, Njemačke itd.), kao i dokaz o stažu iz radnog odnosa s područja RS-a (ako osoba posjeduje AM obrazac, MIO listing Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje RS-a). Po zaprimanju zahtjeva županijska služba za zapošljavanje podnosi pojedinačne zahtjeve nadležnoj županijskoj administrativnoj službi Zavoda za MIO za izračun mirovinskog staža, odnosno staža osiguranja radi ocjene ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete.

Nakon provedenog postupka izdaje se potvrda i s dokumentacijom dostavlja nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje. Inače, iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH napominju kako, prema važećem zakonu, postoje razni oblici starosnih mirovina. Primjerice, starosna mirovina ostvaruje se s 40 godina staža bez obzira na godine života. Dalje, ostvaruje se s 15 godina staža osiguranja ili 20 godina mirovinskog staža i navršenih 65 godina života. Potom, izuzetna prijevremena starosna mirovina gdje su uvjeti promjenjivi svake godine (pomiču se za šest mjeseci života i staža). Muškarci u Federaciji BiH pravo odlaska u izuzetnu prijevremenu mirovinu moći će koristiti do 2026., a žene do 2036. Ipak, oni koji se odluče za tu opciju moraju znati kako će primati umanjeni iznos mirovine.

Za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanih 65 godina života iznos ostvarene mirovine umanjuje se za 0,333333 posto. Muškarci koji ovo pravo žele iskoristiti do kraja godine trebaju imati 63 godine i šest mjeseci života te 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja, a žene u trenutku predavanja prijave za mirovinu trebaju imati 58 godina i šest mjeseci života te 33 godine i šest mjeseci staža osiguranja. Kod kategorije starosne mirovine (65 godina starosti i 15 godina staža osiguranja), da bi služba za zapošljavanje uplatila nedostajući staž, potrebno je ispuniti minimalni uvjet – 12 godina staža osiguranja i zahtjev predati prije navršenih 65 godina starosti, dok kod kategorije starosne mirovine (65 godina starosti i 20 godina mirovinskog staža) minimalni uvjet mirovinskog staža je 17 godina. U njega se može uračunati poseban staž u dvostrukom trajanju, uz pisanu suglasnost podnositelja zahtjeva.

