Tim ljudi koji sprečava samoubistva maloljetnika: Digitalno doba nas prestiže

Koliko često policijski službenici iz cyber odjela svjedoče o ozbiljnim prijetnjama po sigurnost djece?

Svakodnevno svjedočimo problemima na koje djeca nailaze korištenjem digitalnih tehnologija koje sve više napreduju. Samim time su sve veći izazovi nama istražiteljima da spriječimo izvršenje takvih krivičnih djela, odnosno da ih dokumentujemo.Koje institucije i resursi bi trebali biti uključeni u podršku FUP-u i drugim policijskim tijelima u prevenciji samoubistava djece? Da li druge institucije imaju sluha za ono što vaši službenici bilježe?

Mislim da imaju sluha, ali također mislim da su nedovoljno kapacitirani. Potrebna im je dodatna edukacija. Prvenstveno tu mislim na centre za socijalni rad, centre za mentalno zdravlje pa i na sam obrazovni sistem koji bi trebao početi pratiti nove digitalne tehnologije. Djeca se trebaju naučiti da adekvatno koriste te alate kroz sistem obrazovanja, edukaciju, kroz organizovanje zajedničkih radionica i kroz angažman svih oni koji mogu pomoć u rješavanju ovog problema. Ovo digitalno doba nas prestiže, vrlo se brzo razvija i napreduje.

Na osnovu iskustava razvijenih zemalja, šta je prema vašem mišljenju ključno u sprečavanju samoubistava među djecom, posebno kada su posljedica TikTok izazova ili sličnih online aktivnosti?Mislim da je tu prvenstveno ključna uloga roditelja koji trebaju prepoznati probleme kod svoje djece. Druga stvar – znamo da djeca određeni broj sati provode u školama, tako da je bitan i školski kadar da prepozna te simptome, posebno ako se dešava izolacija djece ili promjene svakodnevnih navika, potrebno je da se adekvatno reaguje.

Šta je po vašem mišljenju uloga roditelja u ovoj problematici? Koji su praktični savjeti za roditelje – šta da prate i kako da podrže svoju djecu, te kome da se obrate za pomoć ako primijete znakove upozorenja?

Roditelji su ključni faktori u prepoznavanju ovakvih problema jer provodimo najviše vremena sa našom djecom. Moramo ih ohrabriti da govore o problemima i izazovima sa kojim se suočavaju. Vrlo često su tu problem koji nastaju pretjeranim korištenjem društvenih mreža, zanemarivanjem društva itd.

Koliko je teško odrastanje mladima danas u svijetu društvenih mreža i digitalnog okruženja? Koji su izazovi s kojima se susreću, a da su specifični za naše vrijeme?

Djeca su oslonjena na digitalne tehnologije, društvene mreže i svijet im se sve na to. Djeca se manje druže, većina života im je na društvenim mrežama. Postoji mogućnost društvene izolacije, cyberbullying (cyber nasilja), mržnje prema određenima, a ono što je veći problem to se može raditi anonimno prema žrtvama. I zbog toga je to teško istražiti.Da li naši zakoni dovoljno štite djecu od opasnosti koje dolaze iz cyber prostora? Postoji li potreba za dodatnom zakonskom regulativom ili izmjenama koje bi osigurale bolju zaštitu mladih

Naravno da postoji, naš Krivični zakon nije usklađen sa trenutnim stanjem digitalnih tehnologija. Djela kao djela nisu prepoznata poput sextinga, spomenutog cyberbullying itd.

