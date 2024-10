Međunarodne snage ostale šokirane nekompetentnošću Federalne civilne zaštite

Voda je nadirala svuda, rušila sve pred sobom, nanosila mulj, kamenje. Prekinula je snabdijavanje električnom energijom i većinu veza. Mještani, u strahu za živote, bjesomučno su pokušavali obavijestiti nadležne.“Zvali smo pomoć, hitnu, policiju, GSS, kao krenuli su doći će. Međutim, došli su do jednog dijela, pao je most nisu mogli da dođu, ali kao nemojte stvarati paniku. Ja pogledam kroz prozor voda bukvalno iz zemlje izlazi”, priča Lejla Zalihić, Butorović Polje.

“Uspjela sam da nazovem Garu koji je deminer, ali radi u GSS-u, kojeg lično poznajem. Rekla sam Garo, Garo pomozi nam, voda dolazi do tavana. On je rekao da će kontaktirati vatrogasnu službu i da će nas nazvati, međutim mi smo tu čekali dva sata nikakve pomoći nije bilo”, otkriva Amra Jahić, Donja Jablanica .

Satima nakon agonije, počele su stizati prve spasilačke ekipe. Sve se dešavalo u gluho doba noći. Ljudi su većinom spavali. Zašto, pitaju se danas, nije uključen sistem uzbune?

Da su bar čuli sirenu koja se u ratu oglašavala stalno, da ih je probudila kažu, možda bi brže svi reagovali, možda bi se više ljudi spasilo.“Došao sam u naselje Trošnik gdje je voda već poplavila kuće, ljudi spavaju, ja sam bukvalno sirenu jedno 15 minuta, budi ljude, ljudi su izlazili na terese, tek postajali svjesni šta se dešava, govorili mi gdje se ko nalazi. Onda sam u toj jednoj kući našao neku staricu, ona nam je uspjela kad smo je probudili otvoriti, ušli smo, iznijeli smo je, spasili od sigurne smrti”, kaže Sabahudin Klisura, načelnik Fojnice.

Znalo se da nevrijeme stiže, no aktivnosti na prevenciji kao da nije bilo. Ako putujete kroz Hrvatsku, dobit ćete i SMS poruku u kojoj tamošnja civilna zaštita upozorava stanovništvo na grmljavinsko nevrijeme, tuču, obilne padavine. Kako pak funkcionišu naše službe?

“Mi imamo nekakve kao strukture, ali ovo da bi funkcionisalo u trenucima nesreća, morate imati izvanredno organizove jedinice civilne zaštite na nivou mjesne zajendice. Mi to nemamo, i onda trpimo strašne posljedice”, ocjenjuje Anes Podić, aktivista za zaštitu okoliša.

Na terenu, u ranom jutru katastrofe, među prvima su, i to iz pravca Mostara, čamcima do unesrećenih došli pripadnici Speleološkog društva Herceg. Opremom za proširivanje odmah su pristupili spašavanju starice iz ruševne kuće. Ubrzo ih, kako navode, prekidaju iz FUCZ-a s naredbom da sve obustave i sklone se, jer će puštati novonastalo jezero iznad kuće. Tek jučer, jedan od pripadnika Speleološkog društva, u potresnoj objavi na Facebooku, piše i sljedeće:

“More pitanja mi se vrti u glavi: „Ako znamo da je tu osoba, zar ne bi to trebao biti prioritet, a ne ispuštanje jezera koje će trajati satima. Što ako je kojim slučajem neka osoba preživjela ispod silnih ruševina nizvodno od jezera, ti ih ideš potopiti još jednom? Između ostalih i ova starica, sada možemo doći do nje, a poslije toga? Kad smo počeli prikupljati našu opremu jedan momak kraj nas drhtavim glasom izgovara: „Ljudi, hvala vam“. Zbog silnih emocija koje su vladale kod svih, i napetog stanja zbog same situacije, odlučujemo se povući u nadi da će nas angažirati kasnije”.Angažovali ih nisu više nikad, a kako N1 saznaje i međunarodne snage, koje su kritičnog jutra bile na terenu, ostale su šokirane nekompetentnošću Federalne civilne zaštite, koja je kasnije odbila i potražne pse.

“Naši psi su certifikovani, imamo dva psa, još pogotovo ako se zna da je i u tim prvim satima spašen onaj dječak koji je bio ispod dvije tone ploče. Znači da je bilo još uvijek živih ljudi”, priča Davorin Sekulić, koji nije samo novinar, nego i vodič potražnog psa. Mnoge stvari koje je doživio na terenu i danas mu nisu jasne. Pogotov zašto teška mašinerija na terenu samo satima nakon katastrofe, dok još nije jasno da li među nestalima ima živih.

“Znam da se to ne radi nikako, pogotovo u tim prvim satima. Nije mi bilo jasno, tada sam kontaktirao vođu K9 tima našeg GSS Sarajevo, Marija, da ga pitam šta se dešava i on mi je objasnio zapravo da su oni odmah ujutro reagovali, da su sve raspoložive snage sa svim potražnim psima stavili na raspolaganje ali da im je rečeno da psi nisu potrebni”, kaže Sekulić.Direktor Federalne uprave civilne zaštite nije odgovorio danas na poziv N1. Službe nisu odgovorile ni na upit mailom od prije nekoliko dana, dok nam je izvijesni Sabahudin Spahović na terenu danima govorio kako nismo zaslužili izjavu. Inače ovom institucijom rukovodi Vlada Federacije,piše N1

