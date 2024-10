Izrael vrši “snažan napad na Bliskom istoku”, najavljen hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a

IDF je saopštio kako je započeo iranski napad dok se sirene čuju širom Izraela, javlja Haaretz. Istovremeno u Tel Avivu dvojica muškaraca izvela su napad u kojem je ubijeno najmanje osam osoba.

Projectiles fly in the sky after Iran fired a salvo of ballistic missiles at Israel amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Tyre, southern Lebanon October 1, 2024. REUTERS/Aziz Taher