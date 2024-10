Britanski ministar odbrane pozvao na trenutni prekid vatre u Libanu

Obojica smo vidjeli izvještaje u medijima o sljedećoj fazi za Izrael u Libanonu – izjavio je Lammy za Sky News, u jeku sve većih naznaka da je Izrael na rubu slanja kopnenih trupa u Libanon.

– Obojica smo se složili oko stajališta koje smo prošle sedmice imali u UN-u da je najbolji put naprijed trenutni prekid vatre i povratak političkom rješenju – kazao je,pišu Vijesti

Portparol premijera Keira Starmera ranije je pozvao “sve strane da pokažu suzdržanost”.

Lammy je također ponovio savjet vlade da britanski građani napuste Liban.

– Osigurali smo mjesta na komercijalnim letovima koji lete sutra kako bi državljani Ujedinjenog Kraljevstva mogli izaći. Pozivam ih da odu jer se situacija na terenu brzo mijenja – kazao je.

– Iako ćemo učiniti sve što možemo da zaštitimo britanske državljane i ti planovi za to postoje, ne možemo predvidjeti okolnosti i brzinu kojom bismo to mogli učiniti ako stvari eskaliraju u velikoj mjeri tijekom narednih sati i dana – izjavio je on.

Vlada je u sapopćenju navela da je također unajmila let kako bi pomogla u ispunjavanju bilo kakvih dodatnih zahtjeva britanskih državljana i članova porodica koji žele napustiti tu bliskoistočnu zemlju. Taj bi let trebao krenuti sa međunarodnog aerodroma Bejrut-Rafic Hariri u srijedu, prenosi Reuters.

