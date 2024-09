Kraj Miholjskog ljeta: Stiže snažna promjena vremena, od ponedjeljka moguć i mraz

Padavine već zahvataju Krajinu i u nastavku dana šire se na ostatak zemlje. Najkasnije na istok i jug u kasnijim poslijepodnevnim i večernjim satima. Dolaskom padavina osjetan pad temperatura, a kao preteča istih prolazno bi zapuhao pojačan sjeverac i sjeverozapadnjak. Do dolaska padavina toplo uz jugo.

Sutra(29.09.) znatno hladnije vrijeme uz buru i sjeverac, padavine tokom dana prestaju, a u noći na ponedeljak(30.09.) djelimično razvedravanje. Jutarnji sati ponedeljka hladni uz ponegdje mraz prognozira BHMETEO.Prognoza FHMZ Bih za naredne dane

U subotu 28.9.2024. jače naoblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove širom zemlje, prvo će u jutarnjim satima zahvatiti područje Krajine i tokom dana postepeno se pomjerati prema istoku i jugu. Jače padavine se očekuju na zapadu, sjeveru, sjeverozapadu i centralnim područjima Bosne. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. U večernjim satima u cijeloj zemlji vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, u sunčanijim područjima do 28°C.

U nedjelju 29.9.2024. u Bosni pretežno oblačno prije podne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Pretežno oblačno će se zadržati na istoku, sjeveroistoku i dijelu centralne Bosne. Glavnina padavina u Bosni je prije podne. U drugom dijelu dana uglavnom u oblačnijim područjima biće još slabe kiše. Na vrhovima planina će padati i snijeg. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje u jutarnjim satima. Oblačnije sa slabom kišom na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 19 do 23°C.

U ponedjeljak 30.9.2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C,piše N1

U utorak 1.10.2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Naoblačenje sa zapada se očekuje u noći na srijedu. Vjetar slab, prije podne mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C.

Facebook komentari