Advokat koji je branio pedofila Moamera Kasumovića: Osuđen je na godinu zatvora, iskoristio je zakon da otkupi kaznu i to je uradio

Rusmir Karkin, advokat koji je zastupao Moamera Kasumovića, osuđenog za bludne radnje nad dječakom, rekao je za “Avaz” da je postupak bio “normalan” i da se Tužilaštvo, ali i odbrana žalila nakon prvostepene presude.Zakon dozvoljava

– Ovo je bio predmet kao i svi drugi takvi predmeti, osim što je poznato lice u pitanju. Kazna je u skladu sa zakonom. Čovjek je iskoristio mogućnost, koju zakon dozvoljava, da se otkupi kazna. On je otkupio kaznu i to je to – kaže Karkin.

Tvrdi da se o postupku ranije nije govorilo jer je maloljetnik u pitanju.

– Javnost je sada zainteresirana jer je on poznata ličnost. Ali, tu ništa nije bilo neobično niti posebno. Tu je bio redovan postupak bez bilo kakve nagodbe, ičega. Tužilaštvo podiglo optužnicu, saslušalo svoje svjedoke, saslušani svjedoci odbrane i donesena presuda. Osuđen na godinu zatvora i to je to – kaže Karkin.

Kaže “djelo kao djelo jeste ružno”, jer pogotovo kada se pročita takva informacija za neko poznato lice.

– Da me pogrešno ne shvate. Ne minimiziram ja ovaj slučaj, ali djelo za koje je on osuđen, u pitanju su dva dodira. I za ta dva dodira je dobio godinu dana zatvora – kaže Karkin.

Tvrdi da je Sud izrekao kaznu i da ovdje niko nije prevaren niti je ikome išta “dato niti obećano”.

– On je dolazio redovno na postupak, pojavljivao se. Žalili se i mi, žalilo se i Tužilaštvo. Sada ne mogu da se sjetim jesmo li se mi žalili na visinu kazne. Znam da nismo bili zadovoljni presudom – rekao je Karkin,piše Avaz

Nismo se čuli

Advokat kaže da se s Kasumovićem nakon presude više nije čuo.

– Proglašen je krivim, Tužilaštvo se žalilo, Kantonalni sud odbio žalbu i postupak je završen.

On je iskoristio mogućnost i otkupio kaznu, kao u 90 drugih predmeta. Drugi će reći jedno, ali ja govorim kako je bilo – kaže Karkin.

