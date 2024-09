Narednih dana nam se vraćaju ljetne temperature: Na jugu do 27 stepeni

U nedjelju, 22. septembra, sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostataku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

Za ponedjeljak, 23. septembra, predviđa se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U utorak, 24. septembra, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24 stepen,pišu Vijesti

Za srijedu, 25. septembra, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

