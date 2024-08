Novi zakon strogo zabranjuje pušenje u FBiH, primjena od 13. decembra

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava za inspekcijske poslove organizovale su jednodnevno savjetovanje posvećeno provedbi novog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje i Pravilnika o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja. Događaj je okupio predstavnike kantonalnih inspekcijskih organa, pružajući im potrebne smjernice za efikasnu provedbu ovih zakonskih rješenja, koja donose značajne promjene za vlasnike ugostiteljskih objekata, ali i za širu javnost.

Novi zakon strogo zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, uključujući ugostiteljske objekte, radna mjesta i javni prijevoz. Ova zabrana obuhvata duhanske i biljne proizvode za pušenje, nargile i vodene lule. Upotreba tehnologije zagrijavanja duhana nije zabranjena. Cilj savjetovanja je pružanje uvida u relevantne zakonske odredbe kao i jasne smjernice iz Pravilnika koje detaljnije objašnjavaju izuzetke od zabrane pušenja te razmjenu iskustava i informacija s terena i iz prakse.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, naglasio je važnost prilagođavanja ugostitelja novim zakonskim okvirima.

„Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su uskladiti svoj rad s odredbama Pravilnika u roku od šest mjeseci. Kako bismo im olakšali ovaj proces, pokrenuli smo informativnu kampanju i niz edukativnih sadržaja za predstavnike Horeca sektora. Jednako važni su i inspekcijski organi, pod čijim budnim nadzorom se proces i odvija“, istakao je Jašarspahić.

Jedna od ključnih odredbi Pravilnika odnosi se na obavezu fizičkog odvajanja prostora za pušenje u ugostiteljskim objektima većim od 50 kvadratnih metara, koji moraju biti opremljeni adekvatnim sistemima ventilacije i filtracije zraka. U manjim objektima, gdje se služi samo piće, pušenje može biti dozvoljeno, pod uslovom da su prostori pravilno ventilirani.

Ivana Prvulović, direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove je istakla opredjeljenje Uprave da kroz ovo savjetovanje i buduću saradnju i koordinaciju s kantonalnim inspekcijskim organima pruži maksimalan doprinos i posvećenost primjeni i nadzoru zakonodavstva koje ima ogroman uticaj na zdravlje.

“Ovaj Zakon nije samo pravni okvir, nego i važan alat za zaštitu zdravlja i unapređenje kvalitete života. Njegova primjena ima direktne posljedice na smanjenje izloženosti duhanskom dimu i poticanje zdravijih životnih navika, a uloga inspektora je ključna u osiguravanju dosljednog i efikasnog provođenja propisanih mjera.“ Izrazila je nadu da će savjetovanje inspekorima pružiti korisne informacije i razriješiti eventualne dileme te omogućiti da se s povjerenjem suoče sa izazovima koje ovaj Zakon donosi.

Do početka primjena Pravilnika 13. decembra 2024. godine, inspekcijski nadzor će biti savjetodavan, s ciljem što efikasnijeg prilagođavanja ugostitelja novim propisima. Novčane kazne za prekršaje iznose od 2.000 do 5.000 KM za pravna, odnosno od 300 do 1.000 KM za odgovorna lica,pišu Vijesti

Savjetovanje je zaključeno pozivom predsjednika Jašarspahića i direktorice Prvulović na aktivnu saradnju svih aktera kako bi proces prilagođavanja novim zakonskim odredbama protekao što uspješnije.

Facebook komentari