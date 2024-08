Austrija pod vodom, poplavljeni i dijelovi Beča, blatne bujice nose aute, svi sa zebnjom gledaju prognozu: ‘Nije dobro…’

Prvi su na redu i posebno teško nevremenom bili pogođeni Vorarlberg, Tirol i Donja Austrija, a zatim je u subotu navečer kiša stigla i u Beč, prenosi Kronen Zeitung.

Do nedjelje je bilo prijavljeno oko 550 intervencija, a trenutno se ispumpavaju podrumi i garaže. Stanovnici su automobile ostavljali nasred ulica i bježali, dok je jednu ženu voda odnijela pod autobus. Trenutno je u bolnici i u kritičnom stanju, prema navodima državne televizije ORF.Glasnogovornik Lukas Schauer iz bečke profesionalne vatrogasne brigade rekao je da su još uvijek u kontaktu s meteorološkim službama i da se situacija još prati. U bečkom okrugu Doebling palo je 110 litara kiše po četvornom metru, što je najveća ljetna vrijednost u povijesti mjerenja.

“Snažne oluje napravile su veliku štetu u mnogim dijelovima Austrije”, objavio je austrijski kancelar Karl Nehammer na X-u i pritom zahvalio dužnosnicima koji rade na otklanjanju štete.

U Salzburškoj regiji Kaprun u subotu je došlo i do nekoliko odrona, a gradonačelnik Domenik David situaciju je opisao kao “vrlo kritičnu”. Vatrogasci su čistili prometnice i ispumpavali poplavljene objekte. U gradu Zell am See tijekom oluje jedna je osoba ostala teško ozlijeđena, nakon što je blatno klizište zatrpalo kuću.

Hollabrunn na području Donje Austrije u petak je proglašen područjem katastrofe. Bujice blatne vode nosile su automobile kroz skijalište St. Anton u zapadnoj Austriji, prema snimkama na društvenim mrežama.

Austria ???????? is battling with heavy rains and flash floods. The capital city #Vienna was particularly hard affected from yesterday thunderstorms ⛈️ #Wienpic.twitter.com/ISNdtkYQIe

